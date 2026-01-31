محمود فوزي: الحكومة تتقدم للبرلمان بمشروع قانون لتنظيم الاتحادات الطلابية

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ستتقدم إلى مجلس النواب بمشروع قانون خاص بتنظيم الاتحادات الطلابية، بما يسهم في إعداد كوادر شبابية واعية وقادرة على ممارسة العمل العام في إطار مؤسسي منضبط.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نقاشية موسعة بعنوان «شارك واعرف حقوقك السياسية»، نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور حشد من طلاب الجامعات والمدارس وممثلي التنسيقية.

وشدد الوزير على أهمية الوعي السياسي القائم على الفهم والاطلاع والسؤال، محذرًا الشباب من تصديق ما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي دون تحقق، مؤكدًا أن هناك فارقًا واضحًا بين حرية التعبير والفوضى أو الإساءة للآخرين.

وأوضح فوزي خلال الحوار المفتوح حقوق الشباب السياسية وكيفية ممارستها، مؤكدًا أن الدستور هو الوثيقة الأسمى التي تنظم السلطات وتضمن حقوق المواطنين، وأن الدولة تعول على التفاعل بين الأجيال لترسيخ القيم المجتمعية، لافتًا إلى أن المشاركة السياسية حق أصيل وواجب وطني.

كما حذر وزير الشؤون النيابية من الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي، داعيًا الشباب إلى عدم إهمال عقولهم وتجاوز ثقافة «المقاطع القصيرة»، والعودة إلى القراءة العميقة والتحقق من مصادر المعلومات، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا وسيلة وليست غاية.

وفي ملف ذوي الإعاقة، أكد المستشار محمود فوزي أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا غير مسبوق بحقوقهم، ويدعمهم بكل السبل المتاحة، متجاوزًا البروتوكولات الرسمية لصالحهم، مشيرًا إلى وجود إرادة سياسية حقيقية وأطر تشريعية قوية تضمن تكافؤ الفرص في التوظيف والخدمات، مستشهدًا بفتوى قضائية صادرة عن مجلس الدولة مكّنت صاحبة إعاقة بصرية من التعيين معيدة بالجامعة.

وأشار الوزير إلى أن تمثيل الحكومة داخل البرلمان يتطلب الإلمام بكافة الملفات، مؤكدًا أن مشروع قانون تنظيم الاتحادات الطلابية يأتي ضمن رؤية شاملة لتمكين الشباب وتدريبهم على القيادة والمشاركة العامة.

كما تحدث فوزي عن تجربته الشخصية كنموذج لتمكين الشباب، موضحًا أنه نصح أبناءه بالعمل التطوعي، ووجّه نجله للمشاركة في أنشطة الهلال الأحمر المصري، مؤكدًا أن حب الوطن غير مشروط، وأن السعي والاجتهاد لا يضيعان، وأن الإخلاص ضمانة التوفيق.

ووجّه وزير الشؤون النيابية الشكر إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب على التنظيم المشرف للمعرض، واصفًا تجربة التنسيقية بأنها نموذج ملهم للتنوع السياسي، ومشيدًا بحرصها على التواجد المعرفي المستمر في قلب الحراك الثقافي المصري.

وشهدت الندوة نقاشًا مفتوحًا تناول الاستراتيجية الوطنية لتمكين النشء، وآليات إشراك الشباب في صنع السياسات العامة، وأهمية نقل المهارات السياسية عبر برامج المحاكاة والزيارات الميدانية للمؤسسات التشريعية، مع التأكيد على أن صوت الشباب يمثل ركيزة أساسية في العملية الانتخابية وصناعة القرار.