قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الكرمة العراقي»: مندوب في القاهرة للتفاوض على ضم أحمد عبد القادر ولاعب آخر
استمرار الارتفاع .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المُتوقعة اليوم
بتتجوزوا ليه .. حجازي متقال: اتجوزت عن حب ومابحبش النكدية | فيديو
إعادة تفعيل أكرا.. رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس غانا
برشلونة يكتسح «إلتشي» 3-1 في الدوري الإسباني
لا خاسر مع القرآن.. رسالة مؤثرة من محمود السيد عبد الله بعد مغادرته دولة التلاوة
مسئول فلسطيني: أي خطة نحو السلام الحقيقي لن تتحقق إلا بإنهاء الاحتلال
بأسيست صلاح.. ليفربول يكتسح نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي
الظروف صعبة | تصريح غير متوقع من أفشة عن سبب رحيله من الأهلي للاتحاد
صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد
حمو بيكا : مراتي بتغير عليا .. ولما بتزعل بصالحها بالذهب
وزير قطاع الأعمال: طفرة إنتاجية وصناعية مرتقبة بعد المرحلة الثانية من تطوير غزل المحلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بالصور | محمود فوزي : أنا نموذج لتمكين الشباب .. ونصحت أولادي بالعمل التطوعي

وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل
وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل
فريدة محمد - ماجدة بدوى

في إطار الفعاليات الثقافية للدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في ندوة نقاشية موسعة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "شارك واعرف حقوقك السياسية"، وذلك بحضور حشد كبير من المثقفين، وطلاب المدارس الجامعات، وممثلي تنسيقية الشباب، اليوم السبت ٣١ يناير ٢٠٢٦.

وشهدت الندوة نقاشاً مفتوحاً اتسم بالشفافية، حيث طرح الطلاب تساؤلات حول الاستراتيجية الوطنية لتمكين النشء وآليات إشراكهم في صنع السياسات العامة، مع تقديم مقترحات عملية لنقل المهارات السياسية عبر نماذج المحاكاة والزيارات الميدانية للمؤسسات التشريعية، كما ركزت المداخلات على محورية قانون ذوي الإعاقة وسبل دمجهم الفعلي في المجتمع، مع التأكيد على أن صوت الشباب هو الركيزة الأساسية في العملية الانتخابية وصناعة القرار.

وفي ردوده، شدد المستشار محمود فوزي على أن أبواب الحوار والقنوات الرسمية مفتوحة دائماً لاستقبال المقترحات، مؤكداً أن الدولة تعول على التفاعل بين الأجيال لترسيخ القيم المجتمعية.

إشادة بالمنصة الثقافية والدور الوطني للتنسيقية

استهل المستشار محمود فوزي حديثه بتوجيه الشكر لوزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب على التنظيم المشرف للمعرض كحدث ثقافي عالمي، مقترحاً تمديد فترة المعرض استجابةً للإقبال الجماهيري غير المسبوق، ودعما للمقترحات التي طالبت بذلك مؤخراً نظرا للقيمة الكبيرة التي يجسدها المعرض كملتقي ثقافي كبير.

كما أثنى على تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واصفاً إياها بالنموذج الفريد للتنوع السياسي غير المنحاز، ومثمناً حرصها على التواجد المعرفي المستمر في قلب الحراك الثقافي المصري.

الدستور والوعي السياسي: ممارسة لا مجرد شعارات

أكد المستشار فوزي أن الدستور هو الوثيقة الأسمى التي تنظم السلطات وتضمن حقوق المواطنين، مشدداً على أن المشاركة السياسية – بدءاً من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وصولاً للمحليات والتعديلات الدستورية – هي حق وواجب.

منوها إلى أن هناك خيط رفيع بين الحرية والفوضى؛ فالتعبير عن الرأي قيمة دستورية أصيلة، لكنها تكتمل بالالتزام بالضوابط القانونية واحترام الصالح العام.

تحديات العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي

حذر وزير الشؤون النيابية من الانسياق وراء "المشاركة الافتراضية" السطحية، مشيراً إلى أن التطور التكنولوجي وسيلة وليس غاية، ودعا الشباب إلى التحقق من مصادر المعلومات وعدم الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي، وتجاوز ثقافة "المقاطع القصيرة" والعودة للأصول المعرفية والقراءة العميقة، بجانب التمييز بين التفاعل على السوشال ميديا والممارسة السياسية الحقيقية على أرض الواقع.

ملف ذوي الإعاقة والتمكين الشبابي

في استجابة لمداخلات الحضور، أكد فوزي أن الدولة تمتلك إرادة سياسية حقيقية لدمج ذوي الإعاقة، مشيراً إلى وجود أطر تشريعية قوية تضمن تكافؤ الفرص في التوظيف والخدمات، كما أعلن عن دعم الوزارة لتبني قانون تنظيم الاتحادات الطلابية الجديد، ليكون منصة شرعية لتدريب الشباب على القيادة.

وحول غياب المجالس الشعبية المحلية، أوضح السيد الوزير أن العمل جارٍ على بلورة القوانين المنظمة لضمان خروج انتخابات تعبر عن طموحات الشارع المصري وتسمح بتمكين حقيقي للشباب والمرأة.

توصيات ومبادرات عملية

اختتمت الندوة بطرح مجموعة من المقترحات والرؤي لتعزيز المشاركة الشبابية، شملت تطوير برامج محاكاة وزيارات ميدانية للبرلمان لتعريف الطلاب بآليات صنع السياسات، وتفعيل استراتيجية وطنية لإشراك النشء في وضع السياسات العامة بجميع الوزارات، بالإضافة الي فتح قنوات تواصل دائمة لاستقبال مقترحات الطلاب وتحويلها إلى مشروعات عمل واقعية، مع تعزيز القيم المجتمعية في احترام الآخر والارتقاء بالسلوك العام كجزء من بناء الإنسان المصري.

محمود فوزي وزير الشئون النيابية البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

سعر الذهب في مصر

640 جنيها انخفاضا في عيار 21 .. المعدن الأصفر يتراجع

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

زيزو

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو خلال مواجهة يانج أفريكانز

مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

مجلس النواب

حوالة 5000 دولار .. مقترح برلماني لإلغاء الجمارك على هواتف المصريين بالخارج يثير الجدل

وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل

بالصور | محمود فوزي : أنا نموذج لتمكين الشباب .. ونصحت أولادي بالعمل التطوعي

محمود فوزي

محمود فوزي: الحكومة تتقدم للبرلمان بمشروع قانون لتنظيم الاتحادات الطلابية

بالصور

طريقة عمل مرقة الدجاج .. سر الطعم الغني والشوربة الصحية

طريقة عمل مرقة الدجاج
طريقة عمل مرقة الدجاج
طريقة عمل مرقة الدجاج

بضمان مليون كم .. كل ما تريد معرفته عن سيارات ميتسوبيشي في مصر 2026

ميتسوبيشي
ميتسوبيشي
ميتسوبيشي

سعرها أقل من 720 ألف جنيه .. أرخص كروس أوفر زيرو في مصر

جاك JS2 موديل 2025
جاك JS2 موديل 2025
جاك JS2 موديل 2025

هدى الإتربي: سعيدة بوجودى فى دراما رمضان السنة دي بمسلسلين

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فيديو

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد