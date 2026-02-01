قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

رئيسا مجلس النواب و جهاز التنظيم والإدارة يناقشان سبل التكامل والتعاون

المستشار هشام بدوي
المستشار هشام بدوي
فريدة محمد - ماجدة بدوى

استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة -اليوم- المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوفد رفيع المستوى المرافق له؛ وذلك في زيارة رسمية لتقديم التهنئة بمناسبة انتخابه رئيساً للمجلس ونيله ثقة نواب الشعب

وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس.

أداء مهامه الوطنية الرفيعة والمساهمة

وخلال اللقاء، أعرب المهندس حاتم نبيل عن خالص تهانيه للمستشار هشام بدوي، متمنياً التوفيق والسداد في أداء مهامه الوطنية الرفيعة والمساهمة في تعزيز المسيرة التشريعية، مؤكداً اعتزازه بتولي قامة قضائية وقانونية كبيرة رئاسة الغرفة التشريعية الأولى.

من جانبه، أعرب المستشار هشام بدوي عن تقديره واعتزازه بهذه الزيارة ، مشيداً بالدور الحيوي الذي يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كونه أحد المؤسسات العريقة في الدولة، مشددًا على أهمية التكامل والتعاون بين مجلس النواب والجهاز، بما يخدم المصلحة العامة ويدعم جهود الإصلاح الإداري والتطوير في مؤسسات الدولة.

