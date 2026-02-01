رسميا الان.. ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه بالبنوك

ارتفعت أسعار الدولار اليوم الاحد أول أيام عمل الاسبوع الجاري بنحو 22 قرشا، في معظم البنوك العاملة في مصر.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 1 فبراير 2025، ضمن نشرته الخدمية

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك أبوظبي الاسلامي 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك الكويت الوطني 47.12 جنيه للشراء و47.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 47.12 جنيه للشراء و47.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والاسكان 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.