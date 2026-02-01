رضوى الشربيني: بصلي وبحضر لبرنامجي في رمضان| خاص

تحدثت الإعلامية رضوى الشربيني، عن طقوسها في شهر رمضان وأفضل المسلسلات لها، وذلك خلال حفل الشركة المتحدة للإعلان عن قائمة مسلسلاتها في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2026.

وقالت رضوى الشربيني، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد: «أنا ما بعرفش أتابع مسلسلات كويس في رمضان، بس أنا متحمسة أتفرج على مسلسلات كتير بعد رمضان .. عايزة أقول للشركة المتحدة، مبروك على الحفل والاختيار الرائع، وفكرة إن أنا أخلي الإعلاميين يتحدوا بالممثلين، وصناع الأعمال».

وحول طقوسها في شهر رمضان، قالت رضوى الشربيني: «أنا في رمضان بصلي وبشتغل على البرنامج اللي بعد رمضان».

رضوى الشربيني

من جهة أخرى، أثارت الإعلامية رضوى الشربيني، الجدل في ردها على تساؤلات الجمهور عبر بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وردت رضوى الشربيني على أحد المتابعين حول مواصفات فتى الأحلام، وقالت في تعليق كوميدي: “أنا طمعانة أوي في كرم ربنا إن بعد الصبر ده يديني سوبر مان”.

أمنية رضوي الشربيني في 2026

وكشفت الإعلامية رضوى الشربيني عن أمنياتها مع اقتراب العام الجديد 2026، كما تحدّثت عن التغييرات التي طرأت على شخصيتها وما تسعى للتخلّي عنه خلال الفترة المقبلة.

وقالت رضوى الشربيني، خلال لقائها مع قناة DMC، إنها لم تعد بحاجة إلى الدعم العاطفي من الآخرين، موضحة: «مبقتش محتاجة حد يطبطب عليا، ولما بحتاج بلجأ لربنا».

وأضافت أنها تتمنى أن تصبح أكثر هدوءًا في تعاملاتها الاجتماعية خلال العام الجديد، قائلة: «نفسي أخف خناق مع الناس»، في إشارة إلى رغبتها في تقليل التوتر والخلافات في حياتها اليومية.

وأكدت رضوى الشربيني أنها تشعر بالرضا عن تطور ردود أفعالها، مشيرة إلى أنها أصبحت أكثر قوة وثباتًا من السابق، وهو ما يجعلها أكثر سعادة وثقة بنفسها في المرحلة الحالية من حياتها.