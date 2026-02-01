قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يستقبل عاهل المملكة الأردنية الهاشمية
رئيس الوزراء يتابع خطط إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي للهيئة العامة للسلع التموينية
خطوة جديدة في مسيرتي.. أول تصريحات لـ المصري حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة الجديد
إصابة 7 عمال زراعيين في انقلاب سيارة ربع نقل بالوادي الجديد
أخبار التوك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب..وبدء تشغيل الجانب الفلسطيني في معبر رفح
الرئيس السيسي وملك الأردن يؤكدان ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب في غزة
القاهرة تحتضن قمة «مصرية–أردنية» لبحث القضايا الإقليمية.. «مهران»: التوقيت بالغ الحساسية ويتطلب توحيد الصف العربي
رئيس الوزراء يُتابع إجراءات إعادة هيكلة وتطوير الأداء المالي لهيئات وزارة النقل
كاريك يطمئن جماهير مانشستر يونايتد: الاحتجاج لن يؤثر على اللاعبين
الهلال الأحمر يؤكد جاهزيته ويدفع بقافلة «زاد العزة» بحمولة 6,280 طنًا من المساعدات
رضوى الشربيني: بصلي وبحضر لبرنامجي في رمضان| خاص
استقبال حاشد للدكتور السيد البدوي في أول ظهور بعد فوزه برئاسة الوفد.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رضوى الشربيني: بصلي وبحضر لبرنامجي في رمضان| خاص

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
سعيد فراج

تحدثت الإعلامية رضوى الشربيني، عن طقوسها في شهر رمضان وأفضل المسلسلات لها، وذلك خلال حفل الشركة المتحدة للإعلان عن قائمة مسلسلاتها في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2026. 

وقالت رضوى الشربيني، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد: «أنا ما بعرفش أتابع مسلسلات كويس في رمضان، بس أنا متحمسة أتفرج على مسلسلات كتير بعد رمضان .. عايزة أقول للشركة المتحدة، مبروك على الحفل والاختيار الرائع، وفكرة إن أنا أخلي الإعلاميين يتحدوا بالممثلين، وصناع الأعمال». 

وحول طقوسها في شهر رمضان، قالت رضوى الشربيني: «أنا في رمضان بصلي وبشتغل على البرنامج اللي بعد رمضان». 

رضوى الشربيني 

من جهة أخرى، أثارت الإعلامية رضوى الشربيني، الجدل في ردها على تساؤلات الجمهور عبر بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وردت رضوى الشربيني على أحد المتابعين حول مواصفات فتى الأحلام، وقالت في تعليق كوميدي: “أنا طمعانة أوي في كرم ربنا إن بعد الصبر ده يديني سوبر مان”.

أمنية رضوي الشربيني في 2026

وكشفت الإعلامية رضوى الشربيني عن أمنياتها مع اقتراب العام الجديد 2026، كما تحدّثت عن التغييرات التي طرأت على شخصيتها وما تسعى للتخلّي عنه خلال الفترة المقبلة.

وقالت رضوى الشربيني، خلال لقائها مع قناة DMC، إنها لم تعد بحاجة إلى الدعم العاطفي من الآخرين، موضحة: «مبقتش محتاجة حد يطبطب عليا، ولما بحتاج بلجأ لربنا».

وأضافت أنها تتمنى أن تصبح أكثر هدوءًا في تعاملاتها الاجتماعية خلال العام الجديد، قائلة: «نفسي أخف خناق مع الناس»، في إشارة إلى رغبتها في تقليل التوتر والخلافات في حياتها اليومية.

وأكدت رضوى الشربيني أنها تشعر بالرضا عن تطور ردود أفعالها، مشيرة إلى أنها أصبحت أكثر قوة وثباتًا من السابق، وهو ما يجعلها أكثر سعادة وثقة بنفسها في المرحلة الحالية من حياتها.

رضوى الشربيني الإعلامية رضوى الشربيني شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

جهاز شاومي اللوحي Pad 8 Pro

Xiaomi Pad 6 Pro.. مواصفات تابلت شاومي باد 6 برو والمميزات والسعر

مرسيدس اس كلاس موديل 2027

مرسيدس إس كلاس 2027 تظهر لأول مرة

إرشادات لقيادة السيارة في المدن الكبرى

إرشادات لقيادة السيارة في المدن الكبرى

بالصور

بيطرى الشرقية يضبط 8 أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

صحة الشرقية تطلق حزمة من البرامج التدريبية لتعزيز قدرات فرق متابعة المديريات

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد