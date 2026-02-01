صحة الوادى الجديد: تثقيف 12678 منتفعا فى حملة 365 يوم سلامة خلال يناير

أعلنت فرق التثقيف الصحي بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادى الجديد عن تنفيذ أنشطتها التوعوية ضمن فعاليات حملة «365 يوم سلامة» داخل المنشآت الصحية بالمراكز الخمسة على مدار شهر يناير، وشملت الأنشطة تقديم رسائل صحية مبسطة للمنتفعين، والتعريف بحقوق المرضى وواجباتهم، والتأكيد على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة ومعايير الجودة داخل المنشآت الصحية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز بيئة علاجية آمنة.

- تثقيف 12678 منتفعا خلال شهر يناير

وأسفرت جهود الحملة خلال شهر يناير عن توعية وتثقيف إجمالي 12678 منتفعًا من مختلف الفئات العمرية، في إطار خطة مستمرة تستهدف نشر الثقافة الصحية، ودعم سلامة المرضى، وتحقيق أعلى معدلات الأمان داخل المنشآت الصحية بالمحافظة، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الإقليم، وتحت إشراف الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز ثقافة سلامة المرضى ورفع مستوى الوعي الصحي.