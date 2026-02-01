ركود أم ارتفاع.. ماذا ينتظر السوق العقاري الفترة المقبلة؟| برلماني يجيب

أكد النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أسعار العقارات لن تشهد ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن المشترين الحاليين إما من يحتاجون العقار للسكن الفعلي أو مستثمرين.

أسعار العقارات مستقرة.. وتحول المستثمرين للذهب يخفف الضغط على السوق

وأشار" مسعود" في تصريح خاص لـ" صدى البلد" إلى أن توجه المستثمرين مؤخرًا نحو الاستثمار في الذهب يقلل الضغط على السوق العقاري، مما يحد من احتمالية زيادة الأسعار في الوقت الحالي أو خلال الفترة المقبلة.

وأكد وكيل إسكان البرلمان أن هذا الوضع يعكس حالة من الترقب بين المستثمرين، معربًا عن أمله في تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية، بما يحافظ على استقرار السوق العقاري وحدوث توازن بين العرض والطلب.