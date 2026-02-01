استقبال حاشد للدكتور السيد البدوي في أول ظهور بعد فوزه برئاسة الوفد.. صور

وصل الدكتور السيد البدوي شحاتة ، رئيس حزب الوفد المنتخب إلى مقر الحزب في أول ظهور له عقب إعلان فوزه برئاسة الحزب، أول أمس الجمعة حيث كان في إستقباله عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا وقيادات وأعضاء الوفد من المحافظات الذين إحتشدوا لتهنئته ومشاركته فرحة الفوز.

وشهد مقر الحزب أجواءً حماسية لافتة لحظة وصول" البدوي"، مؤكدين أن هذا اليوم يمثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ الحزب، وأن قيادة الدكتور السيد البدوي ستكون نقطة إنطلاق نحو إستعادة قوة الوفد وتعزيز حضوره ودوره الوطني في المشهد السياسي المصري.

وأكد عدد من أعضاء الحزب خلال الإستقبال أن هذا الحشد يعكس حالة التلاحم بين الوفديين، مشيرين إلى أن الفوز لا يُحسب لشخص رئيس الحزب فقط، بل لحزب الوفد بأكمله، الذي يظل رمزًا للإستقرار الوطني وممارسة العمل السياسي والديمقراطي.

كما شهدت اللحظات الأولى لوصول رئيس الوفد تفاعلًا واسعًا من الحضور، حيث عبّر الوفديون عن ثقتهم في قيادته وقدرته على إعادة الحزب إلى مكانته التاريخية، وتعزيز دور الوفد في القضايا الوطنية المهمة.

وعقد الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، اجتماعًا مع أعضاء وقيادات الحزب، تناول خلاله ملامح المرحلة المقبلة ورؤية الحزب للفترة القادمة.

وأكد " البدوي" خلال الإجتماع أنه لا مكان لتصفية الحسابات أو الإنتقام داخل الحزب، مشددًا على أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الوفديين دون تفرقة.

وأوضح أن الهدف الرئيسي في المرحلة الحالية هو عودة حزب الوفد بقوة إلى المشهد السياسي وإلى الشارع المصري، بعد غياب دام نحو ثماني سنوات، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عملًا جادًا لإعادة دور الحزب وتعزيز حضوره في الشارع السياسي المصري .