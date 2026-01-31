مرحلة جديدة.. رئيس العربي الناصري يهنئ السيد البدوي برئاسة حزب الوفد

تقدم النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري، بخالص التهنئة إلى الدكتور السيد البدوي بمناسبة فوزه برئاسة حزب الوفد، معتبرًا هذا الفوز مؤشرًا واضحًا على ثقة أعضاء الحزب وقواعده في قيادته للوفد خلال المرحلة المقبلة.

وقال أبو العلا إن حزب الوفد يمثل أحد أعمدة العمل الوطني والسياسي في مصر، وله تاريخ طويل من الدفاع عن مبادئ الوطن والدستور والحياة الحزبية، مؤكدًا أن الفوز الجديد يفتح الباب أمام مرحلة من الاستقرار والتجديد للحزب، ويعزز من دوره في المشهد السياسي الوطني.

وأضاف رئيس حزب العربي الناصري أن العمل الحزبي الجاد والتنسيق بين القوى السياسية الوطنية يمثلان ركيزة أساسية لدعم مسيرة الدولة المصرية في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع للحفاظ على مكتسبات الوطن وتعزيز الديمقراطية والتعددية.

وتمني أبو العلا، التوفيق والنجاح للدكتور السيد البدوي في قيادة حزب الوفد، وأن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من التفاعل الإيجابي والنجاحات الحزبية التي تخدم الشعب المصري وتعكس الروح الوطنية الحقيقية للقوى السياسية في مصر.