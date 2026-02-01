زيلينسكي يعلن جولة جديدة من محادثات السلام في أبوظبي 4 و5 فبراير

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن العاصمة الإماراتية أبوظبي ستستضيف جولة جديدة من المحادثات الثلاثية بين أوكرانيا وروسيا بوساطة الولايات المتحدة يومي 4 و5 فبراير، مؤكداً استعداد كييف لمناقشة موضوعية تهدف إلى التوصل إلى حل يضمن نهاية الحرب ويحفظ كرامة الشعب الأوكراني.



ونشر زيلينسكي عبر منصة "إكس" أن فريقه التفاوضي أعد تقريرًا حول المحادثات، مشيرًا إلى أهمية تحقيق نتائج عملية رغم استمرار الخلافات العميقة بين الجانبين الروسي والأوكراني.



في الوقت نفسه، تتواصل المعارك في عدة مناطق، وسط انقطاعات متكررة للكهرباء ناجمة عن الضربات الروسية، فيما أكدت أوكرانيا أن معظم انقطاع التيار يعود إلى الظروف المناخية القاسية.



وأفاد مسؤول أمريكي لموقع "أكسيوس" أن زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قريبان من تحديد موعد لعقد اجتماع ثنائي بعد المحادثات، بينما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عملية الوساطة بأنها تشهد "تقدماً جيداً"، مؤكداً دعم واشنطن للتوصل إلى اتفاق لإنهاء أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.