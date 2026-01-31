مصدر روسي: اجتماع أبو ظبي حول أوكرانيا المقرر غدا الأحد ما زال قائما

أفاد مصدر روسي لوكالة أنباء “تاس” الروسية، بأن الاجتماع المقرر بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في أبو ظبي لم يُلغَ بعد، رغم تصريحات سابقة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التي ألمح فيها إلى احتمال تأجيل المحادثات بسبب تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال المصدر: "لا، لا توجد معلومات عن الإلغاء".

وكانت المشاورات الثلاثية الأمنية قد انطلقت في أبوظبي يوم 23 يناير، تلتها جولة ثانية في 24 يناير.

وقاد الفريق الروسي المفاوض إيجور كوستيوكوف، رئيس المديرية الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فيما ترأس الجانب الأوكراني في المجموعة العملة الثلاثية الأمين العام لمجلس الأمن والدفاع الوطني رستم أوميروف.

وفي 28 يناير، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن المفاوضات الثلاثية الرامية إلى تسوية الأزمة الأوكرانية في أبوظبي مخطط لها أن تستمر في 1 فبراير.