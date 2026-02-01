قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يستقبل عاهل المملكة الأردنية الهاشمية
رئيس الوزراء يتابع خطط إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي للهيئة العامة للسلع التموينية
خطوة جديدة في مسيرتي.. أول تصريحات لـ المصري حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة الجديد
إصابة 7 عمال زراعيين في انقلاب سيارة ربع نقل بالوادي الجديد
أخبار التوك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب..وبدء تشغيل الجانب الفلسطيني في معبر رفح
الرئيس السيسي وملك الأردن يؤكدان ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب في غزة
القاهرة تحتضن قمة «مصرية–أردنية» لبحث القضايا الإقليمية.. «مهران»: التوقيت بالغ الحساسية ويتطلب توحيد الصف العربي
رئيس الوزراء يُتابع إجراءات إعادة هيكلة وتطوير الأداء المالي لهيئات وزارة النقل
كاريك يطمئن جماهير مانشستر يونايتد: الاحتجاج لن يؤثر على اللاعبين
الهلال الأحمر يؤكد جاهزيته ويدفع بقافلة «زاد العزة» بحمولة 6,280 طنًا من المساعدات
رضوى الشربيني: بصلي وبحضر لبرنامجي في رمضان| خاص
استقبال حاشد للدكتور السيد البدوي في أول ظهور بعد فوزه برئاسة الوفد.. صور
Xiaomi Pad 6 Pro.. مواصفات تابلت شاومي باد 6 برو والمميزات والسعر

جهاز شاومي اللوحي Pad 8 Pro
جهاز شاومي اللوحي Pad 8 Pro
لمياء الياسين

ظهرت النسخة العالمية من جهاز شاومي اللوحي Pad 8 Pro في قاعدة بيانات شهادات هيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الإمارات العربية المتحدة برقم الطراز 25091RP04G. 

والآن، ظهر هذا الجهاز اللوحي أيضاً على منصة Geekbench.

بحسب بيانات منصة Geekbench، سيبدأ جهاز Xiaomi Pad 8 Pro بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 8 جيجابايت، ومن المرجح أن يكون مزودًا بسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت.

تُظهر نتائج اختبارات الأداء أن الجهاز حقق 2940 نقطة في اختبار النواة الواحدة و8759 نقطة في اختبار النوى المتعددة. 

تتطابق هذه النتائج بشكل كبير مع النسخة الصينية التي تمت مراجعتها أواخر العام الماضي. 

كما تؤكد هذه النتائج أن الجهاز اللوحي مزود بمعالج Snapdragon 8 Elite.

جهاز شاومي

ميزات جهاز Xiaomi Pad 8 Pro 

لم تُعلن شركة شاومي بعد عن موعد إطلاق جهاز iPad 8 Pro عالميًا، وينطبق الأمر نفسه على سلسلة هواتف Xiaomi 17. 

مع ذلك، تشير تسريبات حديثة من أحد المتاجر الأوروبية إلى إمكانية إطلاق Xiaomi 17 عالميًا قريبًا، ما قد يُشير أيضًا إلى تقدم في إطلاق iPad 8 Pro عالميًا.

يتميز جهاز Xiaomi Pad 8 Pro بشاشة LCD مقاس 11.2 بوصة بدقة 3.2K (3200 × 2136 بكسل) ونسبة عرض إلى ارتفاع 3:2. تدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، وعمق ألوان 12 بت، وكثافة بكسل 345 بكسل لكل بوصة، وسطوع ذروة يصل إلى 800 شمعة، كما تدعم تقنيات HDR10 وDolby Vision وHDR Vivid. 

تتضمن الشاشة حماية للعين معتمدة من TÜV وخاصية التعتيم DC لتحسين راحة المشاهدة. 

أما الإصدار غير اللامع، فيستخدم تقنية AG النانوية المحفورة وطلاءً مضادًا للانعكاس، ما يقلل الضوء المتناثر بنسبة 99% ويخفض الانعكاس بنسبة 70%.

يعمل الجهاز اللوحي بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت، وهو معالج ثماني النواة بتقنية 3 نانومتر، بتردد يصل إلى 4.32 جيجاهرتز، ووحدة معالجة رسومية أدرينو. 

وتزعم شاومي أن الجهاز يحقق نتائج تتجاوز 3 ملايين نقطة في اختبار AnTuTu، ما يجعله مناسبًا لتعدد المهام، وتحرير الفيديو بدقة 4K، والألعاب بدقة العرض الأصلية.

