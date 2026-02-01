قال دميتري ميدفيديف، المسؤول الروسي البارز، إن الدول الأوروبية حاولت تحقيق "هزيمة استراتيجية" لروسيا في الحرب الدائرة في أوكرانيا، إلا أنها لم تتمكن من بلوغ هذا الهدف.

وأضاف ميدفيديف أن أوروبا فشلت في تنفيذ خططها العسكرية ضد روسيا، ولم تحقق أي نتائج ملموسة على الأرض رغم الجهود المبذولة، مشدداً على أن الأطراف الأوروبية لم تنجح في التأثير على مسار الصراع أو إضعاف القدرات الروسية في أوكرانيا.

ومن جانب آخر، صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، بأن الحد من القدرات العسكرية لأوكرانيا يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى الخطط المعلنة لقبول انضمامها المتسارع إلى الاتحاد الأوروبي الذي يزداد عسكرة.

وقال جروشكو في تصريحات لـ"سبوتنيك": "يمكنني القول إنه في ظل كل الخطط المعلنة لانضمام أوكرانيا المتسارع إلى الاتحاد الأوروبي الذي يتعسكر بسرعة، فإن الحد من الإمكانات العسكرية لأوكرانيا يكتسب أهمية خاصة".

وكان فلاديمير زيلينسكي قد طالب في وقت سابق بأن يقبل الاتحاد الأوروبي عضوية أوكرانيا في 2027.

