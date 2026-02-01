المرشد الإيراني: إذا أشعل الأمريكيون حربا فستكون هذه المرة إقليمية

وجه المرشد الإيراني علي خامنئي رسالة تحذير إلى واشنطن ودول المنطقة، قائلا: إذا أشعل الأمريكيون حربًا، فستكون هذه المرة حربًا إقليمية.

وأضاف: لسنا من يبدأ الحرب، ولا نرغب في مهاجمة أي دولة، لكن الشعب الإيراني سيوجه ضربة قوية لكل من يعتدي عليه أو يضايقه.

وأعلن البرلمان الإيراني تصنيف الجيوش الأوروبية نفسها كمنظمات إرهابية، فيما أدان رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف القرار الأوروبي تجاه الحرس الثوري الإيراني ووصفه بأنه يخدم مصالح واشنطن وليس الشعب الإيراني.

وشهد البرلمان الإيراني اليوم الأحد جلسة مثيرة، ارتدى خلالها الأعضاء زي الحرس الثوري وهتفوا بشعارات معادية لأوروبا وأمريكا، رداً على تصنيف الاتحاد الأوروبي للحرس الثوري كمنظمة إرهابية.