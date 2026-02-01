قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر لكرة اليد بعد التتويج ببطولة أفريقيا
بعد تخطي الجرام الـ8000 جنيه..أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026
1000 مصحف بدل السجائر.. فرح مختلف يضيء السبايكة بطما في سوهاج.. ماذا فعل العريس؟
كرسي أنهى حياتها.. خلافات أسرية تقـ.ـتل ربة منزل على يد زوجها بجهينة في سوهاج
موعد مباراة الزمالك ضد المصري في الكونفدرالية
في بيان رسمي.. ترومسو يوضح تفاصيل انتقال كامويش إلى الأهلي
إعلامي: أحد أفراد جهاز المنتخب الوطني هدد إمام عاشور بعدم التواجد في كأس العالم
القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ
مجلس الشيوخ يكشف كواليس خطورة روبلوكس على الأطفال
الإدارة ترحب برحيله.. اجتماع مرتقب مع محمد عواد لحسم موقفه
مدرب شبيبة القبائل قبل مواجهة الأهلي: محبط من أداء فريقي
جيرارد: عودة صلاح لمستواه الحقيقي مفتاح انتفاضة ليفربول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

البرلمان الإيراني يتحدى أوروبا وارتداء زي الحرس الثوري وسط تهديد خامنئي للولايات المتحدة

البرلمان الإيراني
البرلمان الإيراني
فرناس حفظي

شهد البرلمان الإيراني اليوم الأحد جلسة مثيرة، ارتدى خلالها الأعضاء زي الحرس الثوري وهتفوا بشعارات معادية لأوروبا وأمريكا، رداً على تصنيف الاتحاد الأوروبي للحرس الثوري كمنظمة إرهابية.

 وأعلن البرلمان الإيراني تصنيف الجيوش الأوروبية نفسها كمنظمات إرهابية، فيما أدان رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف القرار الأوروبي ووصفه بأنه يخدم مصالح واشنطن وليس الشعب الإيراني.


في سياق التوتر المتصاعد، حذر المرشد الأعلى علي خامنئي الولايات المتحدة من أي اعتداء محتمل، مؤكداً أن أي حرب ضد إيران ستتحول إلى صراع إقليمي واسع، وأكد أن الشعب الإيراني سيرد بقوة على أي عدوان، لكنه شدد على أن طهران ليست دعاة حرب.


من جهته، أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير محادثات مع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، على خلفية احتمالات شن هجوم أمريكي على إيران، بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران "تجري محادثات جادة"، وقال نائب قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي إن القوات الإيرانية في أعلى درجات الجاهزية، وأن التحركات الأمريكية في المنطقة تُعتبر جزءاً من حرب نفسية لا يجب الانخداع بها.


وتعليقاً على المسار النووي والمتظاهرين، حددت إدارة ترامب ثلاثة مطالب لإيران: إنهاء قتل المتظاهرين، التوقف عن تخصيب اليورانيوم، ووقف دعم وكلائها في الشرق الأوسط، وهو ما ترفضه طهران حالياً. وأكد خبراء أن التوترات قائمة وأن جميع الخيارات، بما فيها الخيار العسكري، ما تزال مطروحة على الطاولة.

