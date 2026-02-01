إحالة الإعلامي أحمد رجب للمحاكمة في قضية سب وقذف رجل أعمال

قررت جهات التحقيق إحالة اعلامي أحمد رجب إلى المحاكمة، لاتهامه بسب وقذف رجل اعمال.

وذكرت جهات التحقيق في أمر الإحالة أن المتهم قذف المجني عليه علنًا من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، حيث قام بنشر عبارات وألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، من شأنها النيل من سمعته، والتي إذا ثبتت صحتها لأوجبت احتقاره بين أبناء وطنه، واستوجبت مساءلته قانونًا، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه، كما أساء استعمال وسائل وأجهزة الاتصالات، مستخدمًا حسابه على موقع «يوتيوب» في ارتكاب الجرائم محل الاتهام، وفقًا لما أسفرت عنه التحقيقات.