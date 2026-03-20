تصعيد إيراني خطير.. صواريخ متعددة الرؤوس تضرب العمق الإسرائيلي وفشل جزئي للدفاعات الجوية

شهدت الساعات الأخيرة تصعيدًا كبيرًا في الهجمات الإيرانية على الأراضي الإسرائيلية، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة الـ66 من الضربات على أهداف حيوية، باستخدام صواريخ باليستية فائقة القوة مجهزة برؤوس متعددة (MIRV) قادرة على تفتيت نفسها لاختراق منظومات الدفاع الجوي.



وأفادت التقارير بأن المنشآت المستهدفة شملت مصفاتي نفط في حيفا وأسِدود، بالإضافة إلى مواقع عسكرية ومراكز لوجستية، مع تسجيل أعمدة دخان كثيفة وتحرك فرق الطوارئ لمواجهة التداعيات.



ورصدت وسائل الإعلام سقوط شظايا وصواريخ متفجرة في مناطق متعددة، بينها القدس، وسط دوي انفجارات هزت مناطق واسعة. وأظهرت المعطيات وجود فشل جزئي في منظومات الاعتراض، أبرزها «أرو 3»، ما يعكس تطورًا نوعيًا في طبيعة الهجمات الإيرانية، ويزيد من حدة التوتر في المنطقة خلال الأيام المقبلة.