فرش الساحات وتنظيف المساجد.. وزارة الأوقاف تستعد لصلاة عيد الفطر| صور

تواصل وزارة الأوقاف استعداداتها لاستقبال المصلين لصلاة عيد الفطر المبارك، من خلال تهيئة المساجد والساحات المخصصة للصلاة على مستوى الجمهورية، في إطار حرصها على توفير الأجواء الإيمانية المناسبة لأداء الشعائر في أجواء من الطمأنينة والتنظيم.

وشملت الاستعدادات فرش الساحات والمساجد، وإجراء أعمال النظافة والصيانة اللازمة، والتأكد من جاهزية مكبرات الصوت، بما يضمن انتظام الشعائر وسهولةَ متابعةِ الخطبة، إلى جانب التنسيق الكامل مع المديريات الإقليمية للأوقاف لمتابعة جاهزية جميع المساجد والساحات المخصصة لصلاة العيد.

كما كلّفت وزارة الأوقاف، الأئمة والخطباءَ المعتمدين بأداء شعائر صلاة العيد في المساجد والساحات المحددة، مع الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك، بما يسهم في إحياء شعيرة العيد وتعزيز القيم الإيمانية والروحانية بين جموع المصلين.

ويأتي ذلك في إطار الدور الدعوي والمجتمعي لوزارة الأوقاف في خدمة بيوت الله تعالى، والعمل على تهيئة المناخ المناسب لأداء العبادات وإحياء المناسبات الدينية في أجواء من النظام والسكينة.