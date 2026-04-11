الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 649 ألف جنيه .. أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في مصر

صبري طلبه

يحتوي السوق المصري للسيارات على مجموعة كبيرة من الإصدارات، والتي تتنوع بحسب القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب الاختلاف من ناحية بلد المنشأ والتجميع، بالإضافة إلى تنوع الأسعار، والتي تعد نقطة مهمة في أركان العملية الشرائية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع ارخص 5 سيارات "اوتوماتيك" في مصر.

بروتون ساجا

تعتمد بروتون ساجا على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، وتقدم السيارة بسعر 649,900 جنيه.

شيرى اريزو 6 جي تي

دعمت شيرى اريزو 6 جي تي بمحرك رباعي الاسطوانات، 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي مع تقنيات الجر الأمامي، ويبدأ سعر السيارة من 989,000 جنيه.

سوزوكى سويفت ديزاير

زودت السيارة سوزوكى سويفت ديزاير بمحرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يمكنه إنتاج 80 حصانًا، و111 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 770,000 جنيه.

رينو تاليانت

تعتمد السيارة رينو تاليانت على محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، تيربو سعة 1000 سي سي ، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء طراز CVT، وبسعر يتراوح بين 725,000 و 775,000 جنيه.

هيونداي اكسنت RB

تعتمد هيونداي أكسنت RB على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية بلغت 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، وتبدأ أسعار السيارة من 729,900 إلى 895,000 جنيه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

البنزين

بعد هبوط سعر النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار اليوم

400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه نزولا| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

تقديم الساعة 60 دقيقة

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

وحدات سكنية

طرح جديد.. الإسكان توفر 50 ألف شقة في انتظار المتقدمين بهذه المحافظات

مجلس النواب

مقترح جديد.. زواج الأم لا يسقط حضانة الطفل و10 آلاف جنيه حد أدني للنفقة

السعودية وباكستان

الدفاع السعودية: وصول قوات عسكرية باكستانية إلى قاعدة الملك عبد العزيز

طقس شم النسيم

الجو هيقلب.. «الأرصاد» تحذر من طقس شم النسيم 2026

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يزور مطرانية الجيزة للأقباط الأرثوذكس للتهنئة بعيد القيامة | صور

ارشيفيه

مصرع شخص في حادث تصادم بالدقهلية

قداس عيد القيامة المجيد

محافظ القليوبية ومدير الأمن يشهدان قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة العذراء ببنها

بالصور

طريقة عمل سلطة بطارخ الرنجة بالبنجر.. وصفة شم النسيم

طريقة عمل سلطة بطارخ الرنجة بالبنجر
طريقة عمل سلطة بطارخ الرنجة بالبنجر
طريقة عمل سلطة بطارخ الرنجة بالبنجر

فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة .. سر النضارة الطبيعية

فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة
فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة
فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة

القهوة بالليمون .. هل تساعد على التخسيس أم مجرد تريند بلا فوائد؟

هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟
هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟
هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟

تحذير .. الرنجة مجهولة المصدر تعرضك لمشاكل خطيرة تصل للوفاة

الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة

فيديو

ريهام عبدالغفور والتــ.ـحـرش

تعرضت للتحـرش من مسن.. ريهام عبدالغفور تكشف سر طفولتها

سبب وفاة والد سيمون

سبب مفاجئ.. سيمون تكشف كواليس صادمة وراء وفاة والدها

تريند الفخار

فخار بيتاكل.. ترند غريب على تيك توك يثير القلق وتحذيرات طبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

المزيد