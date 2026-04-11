تبدأ من 649 ألف جنيه .. أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في مصر

يحتوي السوق المصري للسيارات على مجموعة كبيرة من الإصدارات، والتي تتنوع بحسب القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب الاختلاف من ناحية بلد المنشأ والتجميع، بالإضافة إلى تنوع الأسعار، والتي تعد نقطة مهمة في أركان العملية الشرائية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع ارخص 5 سيارات "اوتوماتيك" في مصر.

بروتون ساجا

تعتمد بروتون ساجا على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، وتقدم السيارة بسعر 649,900 جنيه.

شيرى اريزو 6 جي تي

دعمت شيرى اريزو 6 جي تي بمحرك رباعي الاسطوانات، 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 145 حصانًا، و210 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي مع تقنيات الجر الأمامي، ويبدأ سعر السيارة من 989,000 جنيه.

سوزوكى سويفت ديزاير

زودت السيارة سوزوكى سويفت ديزاير بمحرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يمكنه إنتاج 80 حصانًا، و111 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 770,000 جنيه.

رينو تاليانت

تعتمد السيارة رينو تاليانت على محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، تيربو سعة 1000 سي سي ، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء طراز CVT، وبسعر يتراوح بين 725,000 و 775,000 جنيه.

هيونداي اكسنت RB

تعتمد هيونداي أكسنت RB على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية بلغت 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، وتبدأ أسعار السيارة من 729,900 إلى 895,000 جنيه.