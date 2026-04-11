أخبار السيارات| إطلاق سيارة فايرفلاي بعدة خيارات لونية.. 5 موديلات ارتفعت أسعارها منها تويوتا وMG

منها تويوتا وMG .. اعرف 5 سيارات ارتفعت أسعارها في مصر

شهدت السوق المصرية زيادة سعرية لعدد من السيارات المتنوعة، منها النسخة الرياضية تويوتا أوربان حيث ارتفعت أسعار السيارة بقيمة 130 ألف جنيه، بالإضافة إلى السيارة إم جي rx5 plus بقيمة بلغت 85 ألف جنيه.



على طريقة ايفون 17.. إطلاق سيارة فايرفلاي 2026| صور

تعزز شركة NIO من تواجدها في السوق الصينية، بعد إطلاق سيارتها فايرفلاي موديل 2026، والتي قدمت بعده خيارات لونية منها البرتقالي، مما يجعلها قريبة من إصدارات ايفون 17 الجديد، وخاصة أن المصابيح الأمامية تتشابة مع تصميم كاميرات الهاتف إلى حد كبير.



كيا تكشف عن خطة توسعية حتى 2030 بقيادة EV1 الكهربائية

تستعد شركة كيا الكورية لمرحلة توسع جديدة في سوق السيارات الكهربائية خلال السنوات المقبلة، ضمن خطة تمتد حتى عام 2030، تهدف إلى تعزيز حضور العلامة في مختلف الفئات.

المواصفات الكاملة لسيارة جيلي ستار راي 2026.. صور

تعد السيارة جيلي ستار راي واحدة من أبرز الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات التي قدمتها العلامة الصينية في الأسواق العالمية، حيث تنتمي إلى فئة الـ SUV المدمجة التي تجمع بين الطابع العملي والتجهيزات الحديثة، وبمجموعة من التقنيات وأنظمة الأمان مع عناصر الرفاهية والتحكم.

تبدأ من 193,451 ريالا.. أسعار جينيسيس G70 موديل 2026 في السعودية

تواصل جينيسيس توسيع حضورها في عالم السيارات الفاخرة من خلال تقديم جينيسيس G70 موديل 2026، التي تنتمي إلى فئة السيدان الرياضية المدمجة، وتقدم هذه السيارة عبر باقة من التجهيزات داخل السوق السعودي، مع أسعار تبدأ من 193,451 ريالا.