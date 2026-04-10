الصيف يقترب.. الأرصاد تُحذر من ارتفاع تدريجي في الحرارة تصل لـ36 درجة
الحياة تعود.. فروع المصارف في ‎إيران تبدأ العمل الأحد
بعيدا عن أمريكا.. إيطاليا تدعو الاتحاد الأوروبي لبناء منظومة أمن الناتو
اليابان: نعمل على تأمين واردات النفط عبر طرق لا تشمل مضيق هرمز
رعب في إسرائيل.. حزب الله يستهدف حيفا وأشدود بوابل من الصواريخ
الحمصاني: الهدنة الإقليمية طوق نجاة لأسواق الوقود.. ونتوسع في الترشيد لدعم الاقتصاد
مواجهة قوية للزمالك أمام شباب بلوزداد في نصف نهائي الكونفدرالية
علاقة عاطفية كلمة السر.. كشف غموض مقـ.تل صاحب كافيه بمنشأة القناطر
سعر أشهر عيار ذهب في الصاغة اليوم
أخبار التوك شو| رئيس الوزراء: مصر تتحرك إقليميًا لوقف الحرب وتعزز احتياطاتها النقدية رغم التحديات.. بكري: دعوات الرئيس السيسي لقوة مشتركة تعكس رؤية استراتيجية لحماية الأمن القومي العربي
أمريكا: ميليشيات موالية لإيران استهدفت دبلوماسيين ببغداد.. و3 ملايين دولار لمن يرشد عنهم
لمنافسة تاكوما.. كيا تطلق أول شاحنة دفع رباعي كهربائية

عزة عاطف

أكدت شركة كيا رسميًا، خلال مؤتمر المستثمرين لعام 2026 الذي عُقد قبل ساعات قليلة، دخولها التاريخي لسوق الشاحنات المتوسطة في الولايات المتحدة الأمريكية عبر إطلاق شاحنة تعتمد على هيكل "Body-on-Frame" بحلول عام 2030. 

وتأتي هذه الخطوة لتضع كيا في منافسة مباشرة مع عمالقة هذا القطاع مثل تويوتا تاكوما وفورد رينجر.

ثورة الـ EREV والتحول نحو الطاقة الهجينة

تخطط كيا لتمييز شاحنتها الجديدة عبر تقديم منظومات طاقة مبتكرة تشمل فئة EREV (المركبات الكهربائية ذات المدى الممتد)، وهي تقنية تعتمد على محرك احتراق داخلي يعمل كمولد لشحن البطارية دون دفع العجلات مباشرة، بالإضافة إلى نسخ هجينة (HEV) تقليدية. 

وتهدف الشركة من خلال هذه التكنولوجيا إلى الجمع بين عزم الدوران الفوري للسيارات الكهربائية واعتمادية المحركات التقليدية في المهام الشاقة.

أهداف مبيعات طموحة لمنافسة “تاكوما”

وضعت كيا هدفًا لبيع 90,000 شاحنة سنويًا في السوق الأمريكي، وهو رقم يعكس رغبتها في الاستحواذ على حصة سوقية تبلغ 7% من فئة الشاحنات المتوسطة بحلول عام 2034. 

وتعد هذه الخطة جزءًا من استراتيجية أكبر تهدف للوصول إلى مبيعات إجمالية في الولايات المتحدة تتجاوز مليون سيارة سنويًا بحلول نهاية العقد الحالي.

هل هي “كيا تاسمان”؟

بينما أطلقت كيا مؤخرًا شاحنة "تاسمان" في الأسواق العالمية (مثل أستراليا وكوريا الجنوبية)، إلا أن الشاحنة الموجهة للسوق الأمريكي قد تكون مختلفة تقنيًا أو نسخة معدلة بعمق لتناسب المعايير الأمريكية الصارمة وقوانين الضرائب (Chicken Tax). 

وتشير التوقعات إلى احتمالية تصنيع الشاحنة داخل الولايات المتحدة، ربما بمشاركة منصة التصنيع مع الشاحنة القادمة من "هيونداي" (NX5) لضمان الكفاءة الإنتاجية. 

التكنولوجيا والداخلية في 2026

من المتوقع أن ترث الشاحنة لغة التصميم العصرية من طرازات كيا الأحدث مثل EV9 وK4، مع مقصورة تضم شاشات بانورامية مزدوجة وأنظمة مساعدة القيادة المتطورة (HDA 2) التي تعمل حتى أثناء القطر (Towing). 

ويُنتظر أن تقدم الشاحنة توازنًا فريدًا بين الصلابة الميكانيكية والرفاهية الرقمية لتجذب فئة "Petrol Heads" الذين يبحثون عن التقنية الحديثة. 

رغم الإعلان الرسمي، لا يزال أمام كيا بضع سنوات من التطوير والاختبار، حيث من المتوقع الكشف عن النسخة الاختبارية أو النهائية في غضون العامين القادمين، على أن تصل لصالات العرض قبل عام 2030. 

وستكون المنافسة شرسة خاصة مع دخول لاعبين جدد في فئة الشاحنات الهجينة، ولكن كيا تراهن على تفوقها في تقنيات البطاريات والتصميم الجريء لتغيير قواعد اللعبة. 

طائرات مسيرة

الحرس الثوري الإيراني: هجمات انطلقت من أذربيجان استهدفت الكويت والسعودية ودبي

سعر الذهب

هبوط مفاجئ بعد موجة صعود.. تراجع سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

إبستين وترامب وبينهما ميلانيا

تصريحات حاسمة.. ميلانيا ترامب تكسر الصمت بشأن علاقتها بـ إبستين

الشاب أحمد محمد عبد الهادي

الحلم انتهى مبكرا.. شاب مصري يسافر إلى أوروبا بحثا عن لقمة العيش والقدر يكتب له نهاية مأساوية

كمال خرازي

وفاة وزير الخارجية الإيراني السابق متأثرا بجراحه في هجوم إسرائيلي أمريكي

معاشات مايو 2026.. موعد الصرف والقيم وخطوات الاستعلام

معاشات مايو 2026.. موعد الصرف والقيم وخطوات الاستعلام

الضحية

قتلوا مريم لسرقتها .. أسرة الضحية : جت بعد 10 سنين حرمان من الخلفة | تفاصيل جريمة مؤسفة بالشرقية

باحثة ووالدها

بكاء وفرحة .. باحثة أزهرية تُهدي الدكتوراه لوالدها في مشهد إنساني مؤثر

صورة موضوعية

تحسين الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية برأس غارب

صورة موضوعية

صيانة أعمدة الإنارة بسفاجا لتعزيز مستوى الأمان للمواطن

صورة موضوعية

مرسى علم تشدد الرقابة بحملات مكثفة على المطاعم والمحلات

بالصور

تعلمت من الزعيم ولم أخشى التهديدات.. أبرز تصريحات نضال الشافعي في ندوة صدى البلد

تكريم نضال الشافعي في صدى البلد
تكريم نضال الشافعي في صدى البلد
تكريم نضال الشافعي في صدى البلد

فيديو

تكريم نضال الشافعي في صدى البلد

تعلمت من الزعيم ولم أخشى التهديدات.. أبرز تصريحات نضال الشافعي في ندوة صدى البلد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد