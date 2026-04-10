لمنافسة تاكوما.. كيا تطلق أول شاحنة دفع رباعي كهربائية

أكدت شركة كيا رسميًا، خلال مؤتمر المستثمرين لعام 2026 الذي عُقد قبل ساعات قليلة، دخولها التاريخي لسوق الشاحنات المتوسطة في الولايات المتحدة الأمريكية عبر إطلاق شاحنة تعتمد على هيكل "Body-on-Frame" بحلول عام 2030.

وتأتي هذه الخطوة لتضع كيا في منافسة مباشرة مع عمالقة هذا القطاع مثل تويوتا تاكوما وفورد رينجر.

ثورة الـ EREV والتحول نحو الطاقة الهجينة

تخطط كيا لتمييز شاحنتها الجديدة عبر تقديم منظومات طاقة مبتكرة تشمل فئة EREV (المركبات الكهربائية ذات المدى الممتد)، وهي تقنية تعتمد على محرك احتراق داخلي يعمل كمولد لشحن البطارية دون دفع العجلات مباشرة، بالإضافة إلى نسخ هجينة (HEV) تقليدية.

وتهدف الشركة من خلال هذه التكنولوجيا إلى الجمع بين عزم الدوران الفوري للسيارات الكهربائية واعتمادية المحركات التقليدية في المهام الشاقة.

أهداف مبيعات طموحة لمنافسة “تاكوما”

وضعت كيا هدفًا لبيع 90,000 شاحنة سنويًا في السوق الأمريكي، وهو رقم يعكس رغبتها في الاستحواذ على حصة سوقية تبلغ 7% من فئة الشاحنات المتوسطة بحلول عام 2034.

وتعد هذه الخطة جزءًا من استراتيجية أكبر تهدف للوصول إلى مبيعات إجمالية في الولايات المتحدة تتجاوز مليون سيارة سنويًا بحلول نهاية العقد الحالي.

هل هي “كيا تاسمان”؟

بينما أطلقت كيا مؤخرًا شاحنة "تاسمان" في الأسواق العالمية (مثل أستراليا وكوريا الجنوبية)، إلا أن الشاحنة الموجهة للسوق الأمريكي قد تكون مختلفة تقنيًا أو نسخة معدلة بعمق لتناسب المعايير الأمريكية الصارمة وقوانين الضرائب (Chicken Tax).

وتشير التوقعات إلى احتمالية تصنيع الشاحنة داخل الولايات المتحدة، ربما بمشاركة منصة التصنيع مع الشاحنة القادمة من "هيونداي" (NX5) لضمان الكفاءة الإنتاجية.

التكنولوجيا والداخلية في 2026

من المتوقع أن ترث الشاحنة لغة التصميم العصرية من طرازات كيا الأحدث مثل EV9 وK4، مع مقصورة تضم شاشات بانورامية مزدوجة وأنظمة مساعدة القيادة المتطورة (HDA 2) التي تعمل حتى أثناء القطر (Towing).

ويُنتظر أن تقدم الشاحنة توازنًا فريدًا بين الصلابة الميكانيكية والرفاهية الرقمية لتجذب فئة "Petrol Heads" الذين يبحثون عن التقنية الحديثة.

رغم الإعلان الرسمي، لا يزال أمام كيا بضع سنوات من التطوير والاختبار، حيث من المتوقع الكشف عن النسخة الاختبارية أو النهائية في غضون العامين القادمين، على أن تصل لصالات العرض قبل عام 2030.

وستكون المنافسة شرسة خاصة مع دخول لاعبين جدد في فئة الشاحنات الهجينة، ولكن كيا تراهن على تفوقها في تقنيات البطاريات والتصميم الجريء لتغيير قواعد اللعبة.