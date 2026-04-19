قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد تركي ضد السفير الأمريكي.. أربكان يطالب بتحرك رسمي ويرفض مزاعم "التقارب مع إسرائيل"
صور تكشف عن سيطرة القوات الأمريكية على سفينة شحن إيرانية
حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بمدى يصل لـ 630 كم.. الكشف عن فولكس فاجن ID.3 Neo الجديدة

صبري طلبه

تواصل العلامة الألمانية فولكس فاجن عملاق تصنيع السيارات، من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد طرح السيارة ID.3 Neo الجديدة، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المدمجة.

أداء ومحرك فولكس فاجن ID.3 Neo

تعتمد Volkswagen في طراز ID.3 Neo على حزمة من الخيارات الفنية، حيث تتوفر السيارة بعدة مستويات من القدرة تبدأ من 170 حصاناً، مروراً بخيارات متوسطة تصل إلى 190 حصاناً، وصولاً إلى النسخة الأعلى التي تبلغ قوتها 231 حصاناً، مع نواقل سرعات أوتوماتيكية الأداء.

بطاريات فولكس فاجن ID.3 Neo ومدى القيادة 

تعتمد فولكس فاجن ID.3 Neo على مجموعة من البطاريات بسعات مختلفة تشمل 50 و58 و79 كيلوواط ساعة، وفي أعلى الفئات، يصل المدى إلى 630 كيلومتراً.

تجهيزات فولكس فاجن ID.3 Neo

تركز السيارة فولكس فاجن ID.3 Neo على تقديم تجربة رقمية واضحة من خلال شاشة عدادات بقياس 12.25 بوصة تعرض البيانات الأساسية للسائق بشكل مباشر، كما تتوفر شاشة مركزية أكبر بقياس 12.9 بوصة مخصصة لنظام المعلومات والترفيه، مع دعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى خدمات الملاحة، وتشمل التجهيزات عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم في عدد من الأنظمة، إلى جانب زر تشغيل المحرك ونظام صوتي مدمج.

تصميم فولكس فاجن ID.3 Neo

يحمل التصميم الخارجي للسيارة فولكس فاجن ID.3 Neo ملامح حديثة لسيارات فولكس فاجن الكهربائية، حيث تأتي الواجهة الأمامية بمصابيح حادة متصلة بشريط إضاءة LED يمتد عبر المقدمة، كما تعتمد على جنوط رياضية بتصميم عصري، مع مرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات انعطاف، ونوافذ خلفية مظللة تعزز الخصوصية. 

وتتضمن السيارة عناصر تصميمية إضافية مثل الجناح الخلفي المثبت أعلى الزجاج، والذي لا يقتصر دوره على الشكل بل يساهم في تحسين الانسيابية، كما تظهر لمسات تصميمية دقيقة في خطوط الهيكل الجانبية، ما يمنح السيارة حضوراً متوازناً بين العملية والطابع الرياضي، دون الابتعاد عن هويتها كسيارة كهربائية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

ضياء العوضي

رغم الخلاف.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ ينعى ضياء العوضي برسالة مؤثرة

وزير العدل

تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة.. غدًا

ترشيحاتنا

ويندوز

تحديث KB5083826 لويندوز 11.. نظام لن تراه لكنه ينقذك

One UI 8.5

تحديث One UI 8.5 المجاني يجلب ذكاء Galaxy AI لملايين هواتف سامسونج

مايكروسوفت

تحديث جديد يسرع مستكشف الملفات في ويندوز 11 ويصلح الوضع المظلم ويدعم أرشيفات إضافية

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد