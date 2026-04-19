بمدى يصل لـ 630 كم.. الكشف عن فولكس فاجن ID.3 Neo الجديدة

تواصل العلامة الألمانية فولكس فاجن عملاق تصنيع السيارات، من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد طرح السيارة ID.3 Neo الجديدة، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المدمجة.

أداء ومحرك فولكس فاجن ID.3 Neo

تعتمد Volkswagen في طراز ID.3 Neo على حزمة من الخيارات الفنية، حيث تتوفر السيارة بعدة مستويات من القدرة تبدأ من 170 حصاناً، مروراً بخيارات متوسطة تصل إلى 190 حصاناً، وصولاً إلى النسخة الأعلى التي تبلغ قوتها 231 حصاناً، مع نواقل سرعات أوتوماتيكية الأداء.

بطاريات فولكس فاجن ID.3 Neo ومدى القيادة

تعتمد فولكس فاجن ID.3 Neo على مجموعة من البطاريات بسعات مختلفة تشمل 50 و58 و79 كيلوواط ساعة، وفي أعلى الفئات، يصل المدى إلى 630 كيلومتراً.

تجهيزات فولكس فاجن ID.3 Neo

تركز السيارة فولكس فاجن ID.3 Neo على تقديم تجربة رقمية واضحة من خلال شاشة عدادات بقياس 12.25 بوصة تعرض البيانات الأساسية للسائق بشكل مباشر، كما تتوفر شاشة مركزية أكبر بقياس 12.9 بوصة مخصصة لنظام المعلومات والترفيه، مع دعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى خدمات الملاحة، وتشمل التجهيزات عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم في عدد من الأنظمة، إلى جانب زر تشغيل المحرك ونظام صوتي مدمج.

تصميم فولكس فاجن ID.3 Neo

يحمل التصميم الخارجي للسيارة فولكس فاجن ID.3 Neo ملامح حديثة لسيارات فولكس فاجن الكهربائية، حيث تأتي الواجهة الأمامية بمصابيح حادة متصلة بشريط إضاءة LED يمتد عبر المقدمة، كما تعتمد على جنوط رياضية بتصميم عصري، مع مرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات انعطاف، ونوافذ خلفية مظللة تعزز الخصوصية.

وتتضمن السيارة عناصر تصميمية إضافية مثل الجناح الخلفي المثبت أعلى الزجاج، والذي لا يقتصر دوره على الشكل بل يساهم في تحسين الانسيابية، كما تظهر لمسات تصميمية دقيقة في خطوط الهيكل الجانبية، ما يمنح السيارة حضوراً متوازناً بين العملية والطابع الرياضي، دون الابتعاد عن هويتها كسيارة كهربائية.