الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بمحرك اقتصادي.. مواصفات فولكس فاجن فيرتوس 2026

صبري طلبه

تقدم فولكس فاجن الألمانية عدد كبير من اصداراتها عالميًا، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب اختلاف التجهيزات وعناصر التصميم، بين الهاتشباك، والرياضية، وفئة السيدان منها فيرتوس 2026.

تصميم فولكس فاجن فيرتوس 2026

وتعتمد فولكس فاجن فيرتوس 2026 على مصابيح حادة الشكل، مع اعتماد كامل على إضاءة LED في الأمام والخلف، وشبكة أمامية باللون الأسود، ومرايا جانبية كهربائية ومدعومة بإشارات انعطاف مدمجة، كما تعتمد السيارة على عجلات ألمنيوم بقياس 17 بوصة، إلى جانب مصابيح نهارية مدمجة في الصادم الأمامي.

محرك وأداء فولكس فاجن فيرتوس 2026

تعتمد السيارة على محرك بنزين صغير السعة من عائلة TSI بسعة 1.0 لتر، قادر على توليد قوة تصل إلى 114 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 178 نيوتن متر، ويعكس هذا المحرك توجهًا نحو تحقيق معدل استهلاك منخفض للوقود، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات من نوع Tiptronic.

أبرز تجهيزات فولكس فاجن فيرتوس 2026

تقدم فولكس فاجن فيرتوس 2026 شاشة تعمل باللمس مخصصة لنظام الوسائط المتعددة، تتيح الوصول إلى الوظائف الترفيهية بسهولة، كما تدعم عجلة القيادة مجموعة من أزرار التحكم، ونظام شحن لاسلكي للهواتف، إلى جانب مكيف هواء، نوافذ كهربائية، إضاءة داخلية، مقصورة تتسع إلى 5 أشخاص، نظام صوتي ترفيهي.

وتأتي فولكس فاجن فيرتوس 2026 بوسائد هوائية لحماية الركاب، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق الذي يساعد في الحفاظ على السيطرة أثناء التوقف المفاجئ، كما تدعم بنظام توزيع إلكتروني لقوة الكبح لتحسين كفاءة الفرامل، وتتوفر كذلك كاميرا خلفية وحساسات للركن تسهل عملية الاصطفاف في المساحات الضيقة.

