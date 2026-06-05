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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عماد متعب يختار أفضل مهاجمي مصر عبر التاريخ: الخطيب كان مميزا

عماد متعب
عماد متعب
حمزة شعيب

كشف عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن اختياراته لأبرز المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية من وجهة نظره، مشيدًا بعدد من الأسماء التي تركت بصمة كبيرة في الملاعب المصرية.

وأكد متعب أن الكابتن محمود الخطيب يأتي في مقدمة المهاجمين الذين شاهدهم، مشيرًا إلى أنه كان لاعبًا يمتلك جميع المقومات الهجومية، سواء من حيث المهارة أو السرعة أو القدرة التهديفية.

وقال متعب إن الخطيب كان يلعب بكلتا القدمين ويتميز بذكاء كبير داخل الملعب، إلى جانب قدرته على صناعة الفارق في أصعب المواقف، مضيفًا: "الخطيب كان لاعبًا غير طبيعي".

كما أشاد بحسام حسن، الهداف التاريخي لمنتخب مصر، مؤكدًا أنه كان يمتلك شخصية المهاجم المقاتل الذي يحارب على كل كرة، ويجيد التحرك داخل منطقة الجزاء والتعامل مع المرمى في مختلف الظروف.

وأوضح متعب أن من أبرز مميزات حسام حسن قدرته على التسجيل حتى في الأوضاع الصعبة، بالإضافة إلى تميزه في اللعب بظهره للمرمى وحسن تمركزه داخل منطقة الجزاء.

وضمت قائمة متعب أيضًا عددًا من المهاجمين الذين تألقوا في الكرة المصرية، من بينهم أحمد بلال وعمرو زكي ومحمد زيدان، إلى جانب عبد الحليم علي، نجم الزمالك السابق.

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن الكرة المصرية شهدت العديد من المهاجمين المميزين عبر السنوات، مؤكدًا أن اختياراته جاءت وفقًا لما شاهده خلال مسيرته ومتابعته لكرة القدم.

عماد متعب الدوري المصري الخطيب

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