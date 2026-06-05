الجيش الإيراني يعلن مغادرة المدمرتان الأمريكيتان DDG-103 وDDG-87 بحر عُمان

أعلن الجيش الإيراني إطلاق صواريخ "قدير" التحذيرية والمسيرات الهجومية الجديدة "شهيد دانا" باتجاه مدمرتين أمريكيتين متجاوزتين.

وفي بيان له ؛ أكد الجيش الإيراني أن المدمرتان الأمريكيتان المتجاوزتان DDG-103 وDDG-87 غادرتا بحر عُمان باتجاه المحيط الهندي.

وأشار الجيش الإيراني إلى أنه المغادرة لم تقتصر على المدمرات الأمريكية والإسرائيلية ضمن مجموعة حاملة الطائرات “دبليو بوش” ولكن اضطرت أيضاً سفينة الإنزال الهجومية البرمائية "تريبولي" إلى مغادرة بحر عُمان

وزاد الجيش الإيراني: القوة البحرية الإيرانية ستلجأ عند الحاجة إلى استخدام صواريخ ذات مدى أبعدى.

فيما نوه التلفزيون الإيراني إلى أن بحرية حرس الثورة أبلغت السفن أنه إذا كانت تحمل شحنات ضرورية لبلدانها فعليها إبلاغها لتأمين حماية له.