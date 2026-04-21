قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي أمام البرلمان: أزمات عالمية عصفت بالسلم الإقليمي وفرضت إجراءات عاجلة
الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة مودرن إم تي أي بسبب شكوى الأهلي
سعد الدين الهلالي: الخلع ليس طلاقاً ويمكن تكراره بلا عدد لإنقاذ الأسر من المحاكم
هجوم إسباني بلجيكي على الاحتلال.. ولبنان يشهد غزوا إسرائيليًا
مدبولي أمام البرلمان: أمن أشقائنا في الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يغيران وجه الرعاية الصحية في التأمين الصحي المصري
مجلس النواب يحيل مشروع قانون موازنة 2026-2027 إلى اللجان المختصة
ضربوني وهددوني.. سيدة تحرر محضرا ضد أسرة بعد اصطدامهم بسيارتها في الحصري
تسريبات: ترامب قد يحضر شخصيًا أو عبر الإنترنت بمفاوضات إسلام آباد
انطلاق جلسة النواب لعرض إجراءات الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية
مع تراجع النفط عالميًا.. الصين تخفض أسعار البنزين والديزل لأول مرة في 2026
جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 .. وزير التعليم يعتمده خلال ساعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بين أرقام متراجعة وأمل مشروط.. هل يملك ألفارو أربيلوا مقومات الاستمرار مع ريال مدريد؟

أربيلوا
أربيلوا

داخل أروقة ريال مدريد لا يقاس الزمن بعدد المباريات فقط بل بمدى القدرة على الحفاظ على الهيبة الكروية التي صنعت اسم النادي عبر عقود..ومع تراجع النتائج هذا الموسم عاد الجدل ليفرض نفسه بقوة حول مستقبل المدير الفني ألفارو أربيلوا الذي تحول من خيار إنقاذ مؤقت إلى علامة استفهام كبرى داخل سانتياجو برنابيو.

وتولى أربيلوا المهمة في توقيت بالغ الحساسية خلفًا لـ تشابي ألونسو مع طموحات بإعادة التوازن سريعًا لفريق بدا فاقدًا للثقة وراهنت الإدارة على معرفته بثقافة النادي وعلى تجربته السابقة في فرق الشباب لكن الفارق بين العمل القاعدي وإدارة غرفة ملابس مليئة بالنجوم ظهر سريعًا.

بمرور الوقت لم تظهر ملامح مشروع فني واضح وبدا الفريق وكأنه يتحرك بردود أفعال أكثر من كونه يمتلك هوية ثابتة وهو ما انعكس مباشرة على النتائج والأداء.

أرقام تكشف عمق الأزمة

لغة الأرقام داخل ريال مدريد لا تقبل التأويل وجاءت أرقام أربيلوا صادمة مقارنة بتاريخ النادي وخسارة سبع مباريات من أصل 21 مواجهة ليست مجرد تراجع عابر بل مؤشر على خلل واضح في المنظومة سواء على المستوى التكتيكي أو الذهني.

هذا التراجع لم يتوقف عند الدوري بل امتد إلى بقية البطولات حيث ودّع الفريق كأس الملك بشكل مبكر قبل أن يتلقى ضربة قاسية بالخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ في مواجهة كشفت الفجوة بين ريال مدريد ونسخته المعتادة في أوروبا.

أزمة تتجاوز النتائج

أحد أبرز الانتقادات التي وُجهت لأربيلوا لم تكن مرتبطة بالخسائر فقط بل بغياب هوية واضحة للفريق  فريال مدريد الذي عُرف تاريخيًا بقدرته على التحكم في نسق المباريات بدا في كثير من الأحيان فاقدًا للتوازن بين الدفاع والهجوم.

التذبذب في الأداء وتغير الأسلوب من مباراة لأخرى وعدم الاستقرار على تشكيل ثابت كلها عوامل زادت من حالة القلق داخل النادي ودفعت كثيرين للتشكيك في قدرة المدرب على إدارة هذه المرحلة.

الفرصة الأخيرة

ورغم الصورة القاتمة لا تزال هناك نافذة ضيقة قد تُبقي أربيلوا في منصبه وربطت تقارير صحيفة ماركا استمراره بتحقيق سيناريو استثنائي في الدوري الإسباني يتمثل في الفوز بجميع المباريات المتبقية بما في ذلك مواجهة برشلونة في الكلاسيكو.

هذا السيناريو يتطلب أيضًا تعثر المنافس وهو ما يجعل المهمة مركبة ومعقدة لكنها تظل نظريًا ممكنة وفي حال تحقق هذا التحول قد تعيد الإدارة النظر في موقفها خاصة إذا ظهر الفريق بصورة مختلفة تعكس تحسنًا حقيقيًا.

بين الحسم والصبر

القرارات داخل ريال مدريد عادة لا تعرف التردد خاصة في ظل الضغوط الجماهيرية والإعلامية لكن في حالة أربيلوا يبدو أن الإدارة تتعامل بحذر نسبي نظرًا لخصوصية وضعه كأحد أبناء النادي.

هذا العامل قد يمنحه مساحة إضافية لكنه لن يكون كافيًا إذا استمرت النتائج السلبية فالنادي الذي اعتاد الوقوف على منصات التتويج لا يمكنه القبول بموسم صفري جديد دون مراجعة شاملة.

من يخلف أربيلوا؟

في حال اتخاذ قرار التغيير ستفتح الإدارة ملف المدرب الجديد وهو ملف دائم التعقيد داخل نادٍ بحجم ريال مدريد فالخيارات قد تتراوح بين أسماء ذات خبرة أوروبية كبيرة أو مدربين شباب يحملون أفكارًا حديثة لكن القاسم المشترك سيكون القدرة على إعادة بناء الفريق سريعًا.

رحيل أربيلوا إذا حدث لن يكون مجرد تغيير فني بل بداية لمرحلة جديدة قد تشمل إعادة تقييم شاملة للمنظومة.

ريال مدريد سانتياجو برنابيو أربيلوا ألفارو أربيلوا ألونسو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

