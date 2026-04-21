ريال مدريد يستضيف ألافيس في مواجهة مهمة بالدوري الإسباني

يستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية مساء اليوم الثلاثاء، أمام نظيره ديبورتيفو ألافيس، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

وتُقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الفريق الملكي.

وضع الفريقين في جدول الترتيب

يدخل ريال مدريد اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 70 نقطة، ساعيًا لتقليص الفارق مع المتصدر برشلونة، والذي يتفوق بفارق 9 نقاط. وعلى الجانب الآخر، يعاني ألافيس في مراكز الهبوط، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 33 نقطة، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية تدعم حظوظه في البقاء.

نتائج متباينة قبل المواجهة

وكان ريال مدريد قد تعثر في الجولة الماضية بعد تعادله الإيجابي 1-1 أمام جيرونا، في نتيجة أثرت على مساعيه في المنافسة على اللقب. كما تلقى الفريق ضربة قوية بخروجه من بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب خسارته أمام بايرن ميونخ بنتيجة 4-3 في إياب ربع النهائي، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب آليانز آرينا.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية. ومن المقرر أن تُنقل المواجهة عبر قناة beIN Sports 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في المنطقة.