أربيلوا يرد على جدل مستقبله مع ريال مدريد: تركيزي على المباريات المتبقية

حاول ألفارو أربيلوا، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تهدئة الجدل الدائر حول مستقبله مع الفريق، بعد تزايد التساؤلات عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، مؤكدًا أن تركيزه ينصب بالكامل على ما تبقى من الموسم.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، متأخرًا بفارق 9 نقاط عن المتصدر برشلونة، في سباق لا يزال مفتوحًا على الرغم من الأفضلية الكتالونية.

وخلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ألافيس، قال أربيلوا إن الحديث عن مستقبله لا يشغله حاليًا، مؤكدًا أن كل تركيزه ينصب على المباريات المتبقية في الموسم، والتي وصفها بالحاسمة لمصير الفريق.

وأوضح المدرب أنه يشعر بدعم جماهير ريال مدريد رغم بعض صافرات الاستهجان الأخيرة، مشددًا على ضرورة تقديم أداء قوي يعيد الثقة ويستحق دعم “سانتياجو برنابيو”.

وأضاف أن الفريق يمتلك نفس الدوافع لتحقيق الفوز في كل المباريات القادمة، مع ضرورة تحسين الأداء في الدوري الإسباني مقارنة بما قدمه في المسابقات الأخرى، مؤكدًا أن العقلية داخل النادي دائمًا ما تتجه نحو القتال حتى النهاية.

واختتم أربيلوا تصريحاته بالتأكيد على أن الحديث عن المستقبل سابق لأوانه، وأن الأولوية الآن هي استعادة النتائج الإيجابية والمنافسة حتى الجولة الأخيرة من الموسم.