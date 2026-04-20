مفاجأة.. برشلونة يفكر في خطف نجم ريال مدريد

اكد موقع “TeamTalk” بأن نادي برشلونة يدرس خيار التعاقد مع لاعب ريال مدريد إدواردو كامافينجا، في حال فشل صفقة المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني، الذي يُعد الهدف الأساسي لتدعيم الخط الخلفي.

وأوضح التقرير أن إدارة برشلونة تضع باستوني كخيار أول لتعزيز الدفاع، بينما يُعد كامافينغا خيارًا بديلًا حال تعثر المفاوضات أو صعوبة إتمام الصفقة.

وأشار إلى أن النادي الإسباني يواصل مراقبة عدة أسماء لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة إعادة بناء الفريق.

وتعرض اللاعب الفرنسي لعدة انتقادات بعد البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مواجهة الميرنجي أمام بايرن ميونيخ الألماني، عند الدقيقة 86، في المواجهة التي فاز بها العملاق البافاري، بنتيجة 4-3، بإياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان لاعب خط الوسط قد شارك في 37 مواجهة مع الفريق الملكي، بكل المسابقات، منذ بداية الموسم الجاري، حيث سجل هدفين وصنع هدفًا وحيدًا