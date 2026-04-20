موعد مباراتي برشلونة وريال مدريد في الجولة الـ36 من الدوري الإسباني

كشفت رابطة الدوري الإسباني عن جدول مباريات الجولة السادسة والثلاثين، في وقت يشهد فيه الموسم مراحله الأخيرة وسط صراع محتدم على اللقب بين العملاقين برشلونة وريال مدريد.

يتربّع برشلونة على عرش الترتيب بفارق 9 نقاط عن غريمه ريال مدريد، مع تبقي 7 جولات فقط على صافرة النهاية، مما يجعل الفريق الكتالوني المرشح الأوفر حظاً للتتويج، لا سيما في ظل الاستقرار الذي يبثّه المدير الفني هانز فليك في صفوف الفريق.

على بُعد أقل من ثلاثة أسابيع، يستضيف كامب نو القمة الكبرى بين الفريقين في إطار الجولة الخامسة والثلاثين، يوم الأحد 10 مايو المقبل، في لقاء قد يُقرر مصير اللقب مبكراً.

يمرّ ريال مدريد بأزمة حقيقية هذا الموسم؛ إذ ودّع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي بعد خسارة مؤلمة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 4-3. وعلى الرغم من أن برشلونة خرج هو الآخر في المرحلة ذاتها على يد أتلتيكو مدريد، فإن وضعه المحلي يبدو أكثر استقراراً بمراحل.

مواعيد الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني

يلتقي برشلونة بديبورتيفو ألافيس بعيداً عن أرضه يوم الثلاثاء 13 مايو، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت الرياض. فيما يواجه ريال مدريد ريال أوفييدو يوم الأربعاء 14 مايو في الموعد ذاته.