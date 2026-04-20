أحمد حسن يكشف موقف الزمالك من استمرار أحمد فتوح

كشف الإعلامي أحمد حسن، موقف نادي الزمالك من استمرار اللاعب أحمد فتوح خلال الموسم المقبل.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: "الزمالك يتمسك بالتجديد لأحمد فتوح وهو أحد الأعمدة الأساسية للنادي".

وكان قد احتفل أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك بخطوبته قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائرى في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية يوم الجمعة المقبل.

ونشر أحمد فتوح صورا من خطوبته دون الكشف عن شكل عروسته ،وانهالت التهاني من متابعيه.

ويتربع الزمالك على قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 46 نقطة وهو ما جعل دوري نايل في قمة التشويق والإثارة حيث لا يتم تقديم الإمكانيات المطلوبة للفارس الأبيض وبالرغم من ذلك يتربع على قمة الترتيب.

يواجه الزمالك نظيره بيراميدز في الثامنة مساء الخميس 23 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة على ستاد القاهرة الدولي.