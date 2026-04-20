مواجهات حاسمة.. مباريات الزمالك المتبقية في الدوري مرحلة التتويج

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال العديد من المباريات المرتقبة للمرحلة الحاسمة لحصد لقب الدوري لموسم 2026-2025.

ويدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق سلسلة من الانتصارات المهمة في الدوري المصري إضافة إلى تأهله إلى الدور النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعي لاعبو الزمالك بقيادة معتمد جمال المدير الفني لتحقيق المزيد من الانتصارات في الدوري المصري للابتعاد بجدول ترتيب الدوري المصري بفارق كبير عن الفرق الآخرى.

ويتربع الزمالك على قمة ترتيب الدوري المصري الممتازبرصيد 46 نقطة وهو ما جعل دوري نايل في قمة التشويق والإثارة حيث لا يتم تقديم الإمكانيات المطلوبة للفارس الأبيض وبالرغم من ذلك يتربع على قمة الترتيب.

جدول مباريات الزمالك القادمة

يواجه الزمالك نظيره بيراميدز في الثامنة مساء الخميس 23 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة على ستاد القاهرة الدولي.

ويلتقي الزمالك مع نظيره إنبي في الخامسة مساء الإثنين27 أبريل ضمن منافسات الجولة الرابعة على ستاد القاهرة الدولي.

وتشهد الجولة الخامسة مواجهة مرتقبة بين الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الجمعة 1مايو على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتضن ستاد برج العرب لقاء الزمالك مع نظيره سموحة يوم الثلاثاء5 مايو ضمن منافسات الجولة السادسة على أن يتم تحديد موعد اللقاء لاحقا.

ويواجه فريق الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة15 مايو ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.