تصريحات نارية من لاعب اتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية

أكد أحمد خالدي، لاعب نادي اتحاد العاصمة الجزائري، أن فريقه يستعد بكل قوة لمواجهة الزمالك في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، مشيرًا إلى وجود دافع كبير لدى اللاعبين لتحقيق الفوز في المواجهة المرتقبة.

وقال خالدي، في تصريحات عبر قناة “بي إن سبورتس”، إن الفريق سيدخل المباراة بكل جدية ولن يكون هناك أي تهاون، خاصة أن النهائي القاري يُلعب بنظام الذهاب والإياب، ما يتطلب تركيزًا كبيرًا من جميع العناصر.

واختتم اللاعب تصريحاته بالتأكيد على جاهزية اتحاد العاصمة لخوض اللقاء المرتقب والمنافسة بقوة على اللقب.

ويلتقي اتحاد العاصمة مع الزمالك في نهائي البطولة، حيث تُقام مباراة الذهاب يوم 9 مايو المقبل، على أن يُلعب لقاء الإياب يوم 16 من الشهر ذاته، في مواجهة مرتقبة لتحديد بطل النسخة الحالية.

تعادل أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة، وسجل فريق اتحاد العاصمة هدفه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق ركلة جزاء نفذها اللاعب أحمد خالدي، قبل أن يتمكن أولمبيك آسفي من تعديل النتيجة في الدقيقة 75 عبر رأسية من لاعبه موسى كونيه.