يحتاج لتوضيح دقيق.. شبانة يرد على هيثم فاروق بشأن تأثير زيزو على نتائج الزمالك

علق الإعلامي محمد شبانة، على تصريح هيثم فاروق نجم الكرة المصرية السابق بشأن تأثير أحمد سيد زيزو على الفريق وما ترتب عليه من خروج الزمالك من بطولة الكونفدرالية العام الماضي، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن يحتاج إلى توضيح دقيق.

وقال شبانة عبر برنامجه «نمبر وان» إن حديث هيثم فاروق أعجبه حين أشار إلى أن الزمالك ودّع البطولة في الموسم الماضي بسبب غياب زيزو، وأن الفريق هذا الموسم استطاع التعويض بوجود بعض العناصر الأخرى.

وأضاف شبانة: «أنا عايز أقول لكابتن هيثم إن الزمالك ما خسرش من ستيلينبوش بسبب زيزو، لأن زيزو أصلًا ما كانش مشارك في المباراة»، مشيرًا إلى أن غياب اللاعب كان قرارًا إداريًا في وقت سابق.

وتابع: «قبل مباراة ستيلينبوش كان فيه قرار بإيقاف زيزو، وده كان من أسباب الجدل وقتها، لكن لا يمكن ربط الهزيمة بلاعب لم يشارك من الأساس»، لافتًا إلى أن الزمالك أيضًا ودّع بطولة كأس مصر أمام سموحة في نفس الفترة.

واختتم شبانة حديثه بالتأكيد على أهمية دقة المعلومات قبل إطلاق الأحكام الفنية، حتى لا يتم توجيه الرأي العام بشكل غير صحيح.