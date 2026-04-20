الإصابة تحرم سان جيرمان من جهود فيتينيا

أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم الاثنين غياب لاعب وسطه البرتغالي فيتينيا حتى نهاية الأسبوع الجاري على أقل تقدير، وذلك إثر إصابته بـ "التهاب في كعبه الأيمن" تعرض له خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام أولمبيك ليون بنتيجة 1-2 في الدوري الفرنسي أمس الأحد.

وأوضح النادي الباريسي في بيان رسمي أن اللاعب سيبدأ برنامجاً علاجياً خلال الأيام المقبلة، مضيفا "سيخضع فيتينيا للعلاج خلال الأيام القليلة القادمة، وسيتم إجراء تقييم إضافي لحالته في نهاية الأسبوع".

ورغم الخسارة أمام ليون، مازال باريس سان جيرمان يتربع على قمة جدول الترتيب متفوقاً بفارق نقطة واحدة عن ملاحقه لانس، مع امتلاكه مباراة مؤجلة. ومن المقرر أن يخوض الفريق مواجهته القادمة في الدوري ضد نانت يوم الأربعاء على ملعبه، قبل أن يتوجه لملاقاة أنجيه يوم السبت المقبل.