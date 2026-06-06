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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف: تنفيذ 20880 فعالية للبرنامج الصيفي للطفل و3292 درسًا منهجيًا للأئمة خلال أسبوع

وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف
إيمان طلعت

برعاية الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، واصلت وزارة الأوقاف تنفيذ برامجها الدعوية والعلمية والتثقيفية بمختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة من السبت ٣٠ من مايو ٢٠٢٦م حتى الجمعة ٥ من يونيو ٢٠٢٦م، وذلك في إطار خطتها لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز الوعي الديني والثقافي، وترسيخ القيم الأخلاقية والمجتمعية لدى مختلف فئات المجتمع.

 

حصاد البرامج الدعوية والعلمية والتثقيفية بالاوقاف

وشهد الأسبوع تنفيذ الأسبوع الثقافي بمديرية أوقاف القاهرة، وعقد (٢٧) ندوة كبرى بالمديريات الإقليمية، و(٦٣٠) ندوة علمية بالمديريات الحدودية بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد والسويس، إلى جانب تنفيذ (٢٠٣٦) منبرًا ثابتًا بجميع المديريات الإقليمية يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب.

كما شملت الأنشطة تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل بجميع المديريات الإقليمية بعدد (٢٠٨٨٠) فعالية يومي الاثنين والأربعاء بعد صلاة العصر، وعقد (٣٨٣) مجلسًا علميًّا بجميع المديريات الإقليمية عدا المديريات الحدودية، و(٣٢٩٢) درسًا منهجيًّا للأئمة، و(٨٩) درسًا منهجيًّا للواعظات في (١٣) مديرية على مستوى الجمهورية.

وشهد الأسبوع كذلك عقد (٢١٢١) مجلسًا لقراءة البردة الشريفة بجميع المديريات الإقليمية، وتنفيذ (١٠٥٠٠) فعالية بالمساجد المحورية، و(٦٢٨) مجلسًا للفقه بالمديريات الحدودية، و(٢٦) مجلسًا للفقه للواعظات.

وفي إطار التعاون المشترك مع مؤسسات الدولة، نُفذت (١٠٠٠) قافلة للشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، و(١٠) قوافل للرحمة والمواساة بالتعاون مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، و(١٠٠) ندوة بقصور الثقافة بالتعاون مع وزارة الثقافة، و(١٠٠) ندوة صحية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

كما اشتملت فعاليات الأسبوع على تسيير قافلتين دعويتين مشتركتين يوم الجمعة الموافق ٥ من يونيو ٢٠٢٦م، وقافلة للواعظات في (٢٦) مديرية على مستوى الجمهورية، إلى جانب قافلة دعوية للمناطق المستهدفة «الأكثر احتياجًا – المناطق الحمراء» بمديرية أوقاف القاهرة.

وتواصل وزارة الأوقاف تنفيذ برامجها الدعوية والعلمية والتثقيفية بمختلف المديريات الإقليمية، بما يسهم في نشر الفكر الوسطي المستنير، وبناء الوعي الرشيد، وتعزيز الدور الدعوي والتوعوي في المجتمع.

حصاد البرامج الدعوية والعلمية والتثقيفية بالاوقاف الاوقاف وزارة الاوقاف

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