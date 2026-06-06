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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

6365 حلقة تحفيظ و5746 مقرأة.. حصاد ضخم لجهود الأوقاف القرآنية في أسبوع

مقرأة قرآنية
مقرأة قرآنية
محمد شحتة

واصلت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف جهودها المكثفة في خدمة كتاب الله تعالى، وتعزيز الأنشطة القرآنية والدعوية بمختلف محافظات الجمهورية، خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو 2026م، حيث شهدت البرامج القرآنية حضورًا واسعًا وإقبالًا كبيرًا.

فقد تم عقد عدد (5746) مقرأة قرآنية، إلى جانب تنفيذ عدد (43) مجلس إقراء ومركز تلاوة، في إطار العناية بإتقان التلاوة ونشر علوم القرآن الكريم.

كما تم عقد عدد (3603) مجالس ضمن برنامج «صحح قراءتك»، الذي يهدف إلى تصحيح التلاوة وترسيخ أحكام التجويد لدى المشاركين، إضافة إلى تنفيذ عدد (6365) حلقة تحفيظ بمختلف المحافظات؛ دعمًا لجهود حفظ القرآن الكريم، وربط النشء والشباب بكتاب الله تعالى.

كما تم الإعلان عن مسابقة «دولة التلاوة» في موسمها الثاني، والتي تهدف إلى إحياء دولة التلاوة المصرية، واكتشاف المواهب الشابة والمتألقة في مجال تلاوة القرآن الكريم.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية وزارة الأوقاف لنشر الوعي الديني الرشيد، والاهتمام ببناء الإنسان من خلال البرامج القرآنية والعلمية والتثقيفية المتنوعة.

 

تنفيذ 20880 فعالية للبرنامج الصيفي للطفل

وواصلت وزارة الأوقاف تنفيذ برامجها الدعوية والعلمية والتثقيفية بمختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة من السبت ٣٠ من مايو ٢٠٢٦م حتى الجمعة ٥ من يونيو ٢٠٢٦م، وذلك في إطار خطتها لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز الوعي الديني والثقافي، وترسيخ القيم الأخلاقية والمجتمعية لدى مختلف فئات المجتمع.

وشهد الأسبوع تنفيذ الأسبوع الثقافي بمديرية أوقاف القاهرة، وعقد (٢٧) ندوة كبرى بالمديريات الإقليمية، و(٦٣٠) ندوة علمية بالمديريات الحدودية بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد والسويس، إلى جانب تنفيذ (٢٠٣٦) منبرًا ثابتًا بجميع المديريات الإقليمية يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب.

كما شملت الأنشطة تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل بجميع المديريات الإقليمية بعدد (٢٠٨٨٠) فعالية يومي الاثنين والأربعاء بعد صلاة العصر، وعقد (٣٨٣) مجلسًا علميًّا بجميع المديريات الإقليمية عدا المديريات الحدودية، و(٣٢٩٢) درسًا منهجيًّا للأئمة، و(٨٩) درسًا منهجيًّا للواعظات في (١٣) مديرية على مستوى الجمهورية.

وشهد الأسبوع كذلك عقد (٢١٢١) مجلسًا لقراءة البردة الشريفة بجميع المديريات الإقليمية، وتنفيذ (١٠٥٠٠) فعالية بالمساجد المحورية، و(٦٢٨) مجلسًا للفقه بالمديريات الحدودية، و(٢٦) مجلسًا للفقه للواعظات.

الأوقاف الأنشطة القرآنية الجهود الدعوية مقرأة قرآنية مجالس دينية

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