الأعمار بيد الله | عمرو أديب يرد على الأخبار المتداولة بـ وفاة هاني شاكر
مسئول إسرائيلي: مستعدون للعودة إلى الحرب على إيران بموافقة أمريكية
عِشرة عمري | محمد ثروت يدعو لـ هاني شاكر بالشفاء بكلمات مؤثرة
خليك في السليم .. الأوراق المطلوبة للتصالح بمخالفات البناء
موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة السنوية
فقرة أسبوعية .. عمرو أديب يعلن انضمام لما جبريل لـ الحكاية
كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي لتشغيل النت
رسميا.. هبوط وولفرهامبتون من الدوري الإنجليزي الممتاز
أميرة سيد مكاوي : والدي اتعالج بالخطأ ما تسبب في فقده البصر
الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة عن تكاليف الزواج
واحدة ترفع العلم الإيراني .. 16 سفينة تعبر مضيق هرمز
خارق لنزلات البرد والحلق والرئتين .. زيت منسي يعالج كل أمراض التنفس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
تحقيقات وملفات

والدة لوسيندا من متلازمة داون تستغيث : رفضوا بنتي من المدارس وقالوا الأطفال هيخافوا منها.. عايزة حقها في التعليم

الطفلة لوسيندا
رنا أشرف

اجتاحت استغاثة مؤثرة من أسرة الطفلة لوسيندا محمد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما لجأ الأب والأم إلى نشر معاناتهما في محاولة لإيجاد حل لأزمة رفض ابنتهما الالتحاق بالمدارس. 

وكشفا في منشوراتهما تفاصيل رحلة طويلة من التقديم والرفض، مطالبين المسؤولين بالتدخل العاجل لضمان حق طفلتهما في التعليم، وسط تفاعل واسع وتعاطف كبير من المستخدمين.

"بنتي مش مختلفة، دي محتاجة فرصة”


بنتي مش مختلفة بهذه الكلمات بدأت والدة الطفلة لوسيندا محمد رواية معاناتها، لصدى البلد كاشفة تفاصيل رحلة طويلة من الرفض داخل عدد من المدارس، رغم تأكيدها أن ابنتها “طفلة طبيعية وقابلة للتعلم والتفاعل”.

وقالت الأم في تصريحات صحفية خاصة: “لوسيندا عندها 5 سنين، وأنا قررت مادخلهاش السنة اللي فاتت وقلت لما تكبر شوية يكون أفضل ليها، من وقت لما كانت سنتين دخلت حضانة وكانت بتتفاعل بشكل طبيعي جدًا، ومديرة الحضانة نفسها كانت مندهشة من تطورها وتفاعلها مع الأطفال، وكانت بتتكلم وتفهم وتستجيب بشكل كويس”.

وأضافت: “أنا من سن سنة بدأت أهتم أكتر بتنمية مهاراتها والتخاطب، وفعلاً كان في تحسن واضح، وكل اللي محتاجاه فرصة وحد يفهمها ويحتويها”.

وأوضحت الأم أن الأزمة بدأت مع التقديم للمدارس، قائلة:
“من شهر 2 بدأت أقدم لها في المدارس، لكن كانت ردود الفعل صادمة، في مدرسة قالولي معندناش حد مختص، وفي مدرسة تانية قالولي شكلها مش طبيعي، والمدير رفض وقال إن الأطفال هيخافوا منها وأولياء الأمور بيدفعوا فلوس ومش هيقبلوا كده”.

وتابعت بحزن: “روحت مدرسة تالتة ورحبوا في البداية، وقالوا تدخل كي جي 2، ورفضت لانها في سنّ الإبتدائية وبعد مناقشات طويلة وافقوا لكن لما رجعت تاني رفضوا، وبعد إلحاح وافقوا يجربوها، لكن لما قلدت طفل تاني قالوا لا مش هينفع”.

وأشارت إلى أنها لجأت إلى الإدارة التعليمية، قائلة:
“روحت إدارة غرب طنطا، واتعاملوا مع بنتي وشافوها متفاعلة، وبعتوني لمدرسة خاصة، وطلبوا أوراق التقديم وكشف طبي، في الآخر برضه رفضوا بدون سبب واضح، رغم إني كنت بخلص إجراءات التقديم”.

وأضافت الأم: “بيقولولي دخليها مدرسة تربية فكرية، وأنا رافضة ده تمامًا، لأن بنتي محتاجة تتعامل مع أطفال طبيعيين عشان لما تكبر تعرف تتعامل مع المجتمع بشكل طبيعي”.


واستكملت حديثها برسالة غاضبة: “اللي بيحصل ده مش تفكير تربوي، ده نوع من العنصرية ضد الأطفال،  أنا تعبت مع بنتي جدًا، ومن حقها تتعلم وتعيش حياة طبيعية زي أي طفل”.

وأكدت أنها اضطرت لنشر استغاثتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد شعورها باليأس، قائلة: “أنا نزلت البوست من قهري، كنت مستنية حد يسمعني، في ناس من المسؤولين تواصلوا معايا، وروحت مدرسة تاني، لكن للأسف لحد دلوقتي مفيش حل حقيقي”.

واختتمت الأم تصريحاتها قائلة: “كل اللي بطلبه إن بنتي تاخد حقها، وتدخل مدرسة كويسة وسط أطفال طبيعيين، دي مش رفاهية، ده حقها”. 

لوسيندا محمد الطفلة لوسيندا محمد متلازمة داون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هانى شاكر

حقيقة وفاة هاني شاكر | نقابة الموسيقيين تحسم الجدل .. خاص

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

ترشيحاتنا

الاحوال الشخصية

محام بالنقض : قرار منع غير مسددي النفقات من السفر حكم بالإعدام المدني

الطاقة الشمسية

الأورمان: أنشأنا 4 محطات شمسية و54% نسبة الاستهلاك

نفقة

أسباب أزمة تنفيذ أحكام النفقة في حالات سفر الزوج للخارج.. فيديو

بالصور

أميرة سيد مكاوي : والدي اتعالج بالخطأ ما تسبب في فقده البصر

أميرة سيد مكاوي
أميرة سيد مكاوي
أميرة سيد مكاوي

أرخص 5 سيارات كروس أوفر موديل 2026 بمصر

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر

لكزس سوبر كار.. زلزال تويوتا الجديد في عالم السيارات الخارقة لعام 2026

لكزس سوبر كار
لكزس سوبر كار
لكزس سوبر كار

أبرزهم ليلى علوي وحنان مطاوع .. نجوم الفن يتألقون على ريد كاربت الدورة العاشرة من مهرجان أسوان

ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع

فيديو

ضياء العوضي

اختفى أيام ثم عثر عليه جثـ.ة | ماذا حدث لـ ضياء العوضي؟

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد