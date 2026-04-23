أخبار الوادي الجديد.. المحافظ تترأس اجتماع المجلس التنفيذي وتُهدي 18 رحلة عمرة للأمهات المثاليات

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد تترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة

ترأست السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن المحافظة، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعميد حسام الدين عطوة المستشار العسكري للمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية.

واستهلت المحافظ الاجتماع بالتأكيد على التواصل مع المواطنين وتكثيف العمل الميداني للوقوف على مستوى الخدمات وحل المشكلات التي تواجه المواطنين؛ بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، وجّهت المحافظ بحزمة من التكليفات والإجراءات التنفيذية، أبرزها:

▪️ الاستمرار في تنفيذ مبادرات توفير السلع الغذائية، والتوسع في منافذ البيع الثابتة والمتنقلة،مع الالتزام بالإعلان عن الأسعار ومواقع المنافذ عبر مختلف وسائل التواصل.

▪️ متابعة شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتنسيق الجاري بين المحافظة و وزارة الإسكان لفصل قطاع الوادي الجديد عن أسيوط وتشكيل هيكل مستقل بموازنة منفصلة.

▪️ دراسة إنشاء منظومة رقمية موحدة لتلقي شكاوى المواطنين؛ بما يضمن سرعة الاستجابة وتحقيق التكامل بين الجهات.

▪️ اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من تركيب عدادات المياه بالمدارس، باعتبارها من المشروعات القومية ذات الأولوية.

▪️ تشكيل لجنة عليا مختصة لبحث آليات الاستغلال الأمثل لعدد (2000) منزل ريفي بمشروع قرى الريف المصري بمركز الفرافرة.

▪️ تفعيل إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية بكافة القطاعات الحكومية، مع توفير أدوات المتابعة اليومية؛ لضمان انتظام تقديم الخدمات وتحقيق الانضباط الإداري

▪️ الحفاظ على الأصول العامة وتعظيم الاستفادة من غير المستغل منها، مع الالتزام بخطط الصيانة الدورية للمباني والمعدات.

▪️ تشكيل لجنة من مديرية الصحة لعرض موقف جاهزية مستشفى الداخلة الجديد على المختصين بوزارة الصحة؛ تمهيدًا لدخولها الخدمة و حصر متطلبات استيفاء الوحدات الصحية والمنشآت الطبية للمعايير اللازمة للاعتماد الدولي المؤهل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

▪️ دراسة مقترح للتخلص الآمن من ظاهرة الكلاب الضالة ببعض المناطق، وزيادة أعداد سيارات التعقيم.

▪️ استئناف تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الطاقة بمختلف قطاعات العمل، وفق الضوابط المنظمة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد.

▪️ اعتماد آلية لتقييم أداء رؤساء المراكز والقرى و مديري المديريات و الإدارات؛ دعمًا لمنظومة المتابعة والانضباط الإداري.

تقديرًا لمسيرة عطائهن المشرفة..

محافظ الوادي الجديد تُهدي 18 رحلة عمرة للأمهات المثاليات بالمحافظة

كرّمت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم ، على هامش اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة والوحدات المحلية بالمراكز الخمسة، وذلك بحضور اللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن المحافظة، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعميد حسام الدين عطوة المستشار العسكري للمحافظة، والأستاذ محمد منير العديسي مدير عام التضامن الاجتماعي، ولفيف من القيادات التنفيذية، وأسر المكرّمات.

وتضمن التكريم إهداء عدد (18) رحلة عمرة للأمهات المثاليات، تقديرًا لمسيرتهن المتميزة، وذلك وفقًا لنتائج المسابقة الرسمية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي لاختيار الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة هذا العام، إلى جانب تكريم عدد من النماذج المشرفة من الأمهات المثاليات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بالمراكز ، بالمسابقة التي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، في إطار دعم منظومة العمل المحلي وتقدير النماذج الإيجابية التي أسهمت بعطائها في تنشئة أجيال قادرة على العطاء والمشاركة المجتمعية.

وأعربت المحافظ عن بالغ تقديرها وعميق اعتزازها بما قدّمته الأمهات المكرّمات من نماذج مشرفة في التضحية والإخلاص؛ مثمنةً دورهن المحوري في بناء الأسرة المصرية وترسيخ القيم المجتمعية الأصيلة؛ ومتمنيةً لهن دوام الصحة والعطاء، واستكمال مسيرة عطائهن المُلهمة في خدمة المجتمع.

الكشف المبكر للأورام طريق النجاة.. ندوة توعوية بإعلام الوادي الجديد



نظّمت إدارة إعلام الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، ندوة توعوية بعنوان «الكشف المبكر للأورام طريق النجاة»، بمشاركة نخبة من المختصين في المجال الصحي، في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات، وتحت رعاية السفير علاء يوسف رئيس الهيئة، وبتوجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي، وبإشراف السيد حمدي سعيد رئيس الإدارة المركزية.

استهدفت الندوة رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية، ودور المبادرات الرئاسية في الحد من معدلات الإصابة، حاضر فيها الدكتور إبراهيم محمد حسن، مدير إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشؤون الصحية.

وأكدت غادة بصيط محمد، أخصائي الإعلام، أهمية التوعية الصحية في الوقاية من الأمراض وتحسين جودة حياة المواطنين، مشيرة إلى جهود الدولة في تنفيذ مسح صحي شامل وتقديم خدمات طبية مجانية من خلال المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة صحة المرأة، إلى جانب مبادرات الكشف المبكر عن أورام القولون والرئة والبروستاتا وعنق الرحم.

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم أن الأورام تنشأ نتيجة حدوث خلل أو طفرة في الخلايا، وتنقسم إلى نوعين: حميد وخبيث، لافتًا إلى أن من أبرز أنواع السرطان انتشارًا في مصر والعالم سرطان الكبد والثدي والرئة والقولون.

كما تناول أهم أسباب الإصابة، والتي يأتي في مقدمتها التدخين، والتاريخ المرضي، والتعرض للإشعاع دون ضرورة طبية، بالإضافة إلى التلوث البيئي وعوادم السيارات، محذرًا من إهمال الأعراض المبكرة.

واستعرض خلال الندوة أبرز الأعراض التي تمثل مؤشرات تحذيرية تستدعي الفحص والمتابعة، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر واتباع نمط حياة صحي، والحد من تناول اللحوم الحمراء، والإقلاع عن التدخين، تعد من أهم وسائل الوقاية، مشيرًا إلى أن التوقف عن التدخين يقلل خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة تصل إلى 90%.

ودعا الحضور إلى التفاعل مع المبادرات الرئاسية، من خلال التوجه إلى الوحدات الصحية أو التسجيل عبر المنصات الإلكترونية، مؤكدًا أن جميع الفحوصات والخدمات تقدم مجانًا من خلال التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة.

وفي ختام الندوة، تم فتح باب النقاش للرد على استفسارات الحضور وتصحيح المفاهيم المغلوطة، كما قام فريق المبادرات الصحية بإجراء فحوصات مجانية للكشف المبكر عن الأورام على هامش الفعالية، وسط إشادة كبيرة من المواطنين بالمبادرة وأهميتها.