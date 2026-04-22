أعلى وأقل سعر.. قائمة بأسعار الدولار في 14 بنكاً بعد الارتفاع الأخير

شهدت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء مساراً تصاعدياً جديداً، حيث سجلت العملة الخضراء ارتفاعاً ملحوظاً في مختلف البنوك العاملة في مصر مقارنة بأسعار الأمس، لتكسر حاجز الـ 52 جنيهاً في عدد من المصارف.

وجاءت أسعار الدولار اليوم وفقاً لآخر تحديثات البنوك كالتالي:

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.94 جنيهاً للشراء، و52.08 جنيهاً للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، استقر سعر الصرف عند 51.96 جنيهاً للشراء، و52.06 جنيهاً للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 51.96 جنيهاً للشراء، و52.06 جنيهاً للبيع.

أما في بنك قناة السويس، فقد بلغ سعر الصرف 52.00 جنيهاً للشراء، و52.10 جنيهاً للبيع.

وسجل البنك التجاري الدولي (CIB) سعر 52.00 جنيهاً للشراء، و52.10 جنيهاً للبيع.

وفي البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، سجل الدولار 52.00 جنيهاً للشراء، و52.10 جنيهاً للبيع.

وبلغ سعر الصرف في مصرف إتش إس بي سي (HSBC) نحو 51.98 جنيهاً للشراء، و52.07 جنيهاً للبيع.

وسجل بنك الإسكندرية 51.98 جنيهاً للشراء، و52.08 جنيهاً للبيع.

وفي بنك كريدي أجريكول، وصل سعر الدولار إلى 51.96 جنيهاً للشراء، و52.06 جنيهاً للبيع.

وسجل بنك (QNB) الأهلي 51.96 جنيهاً للشراء، و52.06 جنيهاً للبيع.

أما في بنك الكويت الوطني (NBK)، فقد سجل السعر 51.95 جنيهاً للشراء، و52.05 جنيهاً للبيع.

وفي المصرف العربي الدولي، سجل الدولار 51.94 جنيهاً للشراء، و52.04 جنيهاً للبيع.

وبلغ سعر الصرف في بنك البركة 51.93 جنيهاً للشراء، و52.03 جنيهاً للبيع.

وسجل البنك العقاري المصري العربي 51.73 جنيهاً للشراء، و51.83 جنيهاً للبيع.

أعلى وأقل سعر للدولار اليوم

وبناءً على هذه التحديثات، سجلت بنوك (قناة السويس، التجاري الدولي CIB، والأهلي الكويتي) أعلى سعر لبيع الدولار في مصر اليوم عند مستوى 52.10 جنيهاً.

وفي المقابل، جاء أقل سعر للدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي بسعر 51.83 جنيهاً للبيع.