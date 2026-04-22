الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أعلى وأقل سعر.. قائمة بأسعار الدولار في 14 بنكاً بعد الارتفاع الأخير

ارتفاع جديد للدولار اليوم الأربعاء في البنوك المصرية
ارتفاع جديد للدولار اليوم الأربعاء في البنوك المصرية
رانيا أيمن

شهدت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء مساراً تصاعدياً جديداً، حيث سجلت العملة الخضراء ارتفاعاً ملحوظاً في مختلف البنوك العاملة في مصر مقارنة بأسعار الأمس، لتكسر حاجز الـ 52 جنيهاً في عدد من المصارف.

وجاءت أسعار الدولار اليوم وفقاً لآخر تحديثات البنوك كالتالي:

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.94 جنيهاً للشراء، و52.08 جنيهاً للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، استقر سعر الصرف عند 51.96 جنيهاً للشراء، و52.06 جنيهاً للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 51.96 جنيهاً للشراء، و52.06 جنيهاً للبيع.

أما في بنك قناة السويس، فقد بلغ سعر الصرف 52.00 جنيهاً للشراء، و52.10 جنيهاً للبيع.

وسجل البنك التجاري الدولي (CIB) سعر 52.00 جنيهاً للشراء، و52.10 جنيهاً للبيع.

وفي البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، سجل الدولار 52.00 جنيهاً للشراء، و52.10 جنيهاً للبيع.

وبلغ سعر الصرف في مصرف إتش إس بي سي (HSBC) نحو 51.98 جنيهاً للشراء، و52.07 جنيهاً للبيع.

وسجل بنك الإسكندرية 51.98 جنيهاً للشراء، و52.08 جنيهاً للبيع.

وفي بنك كريدي أجريكول، وصل سعر الدولار إلى 51.96 جنيهاً للشراء، و52.06 جنيهاً للبيع.

وسجل بنك (QNB) الأهلي 51.96 جنيهاً للشراء، و52.06 جنيهاً للبيع.

أما في بنك الكويت الوطني (NBK)، فقد سجل السعر 51.95 جنيهاً للشراء، و52.05 جنيهاً للبيع.

وفي المصرف العربي الدولي، سجل الدولار 51.94 جنيهاً للشراء، و52.04 جنيهاً للبيع.

وبلغ سعر الصرف في بنك البركة 51.93 جنيهاً للشراء، و52.03 جنيهاً للبيع.

وسجل البنك العقاري المصري العربي 51.73 جنيهاً للشراء، و51.83 جنيهاً للبيع.

أعلى وأقل سعر للدولار اليوم

وبناءً على هذه التحديثات، سجلت بنوك (قناة السويس، التجاري الدولي CIB، والأهلي الكويتي) أعلى سعر لبيع الدولار في مصر اليوم عند مستوى 52.10 جنيهاً.

وفي المقابل، جاء أقل سعر للدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي بسعر 51.83 جنيهاً للبيع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هاني شاكر

ادعوا له.. تطورات جديدة بشأن حالة الفنان هاني شاكر.. فيديو

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

مجلس الوزراء

الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين

ترشيحاتنا

السيد البدوي

لجنة شئون الأحزاب تعتمد فوز السيد البدوي برئاسة الوفد.. مستند

النائبة إنجي أنور

وكيل إعلام النواب تكشف لصدى البلد تفاصيل تعديلات جديدة تحاصر جرائم الذكاء الاصطناعي

الاتصالات

برلماني: اتفاقيات الاتصالات تعزز التحول الرقمي وترفع كفاءة الخدمات الحكومية

بالصور

عوامل تزيد هشاشة العظام.. وطرق الوقاية

العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية
العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية
العوامل التى تزيد هشاشة العظام و طرق الوقاية

أكثر 10 ماركات سيارات ترخيصا في مصر.. تفاصيل

اكثر ١٠ ماركات ترخيصا
اكثر ١٠ ماركات ترخيصا
اكثر ١٠ ماركات ترخيصا

الأسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الفيس ليفت.. رفاهية أكثر بلمسة مستقبلية

BMW 7
BMW 7
BMW 7

فيديو

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد