حياة كريمة: وصلنا لـ46 مليون مستفيد من مشروعات وبرامج المبادرة

أكدت بثينة مصطفى نائب رئيس مجلس الأمناء والمتحدث الرسمي باسم مؤسسة حياة كريمة، أنه هناك تخطيط شامل للمشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري .



وقالت بثينة مصطفى في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" الرئيس السيسي قرر إحداث التنمية المتكاملة في كل القرى المصرية على مستوى الجمهورية ".

وتابعت بثينة مصطفى :" حياة كريمة تعتبر ذراع تنموي لبناء الحضر وبناء الإنسان أيضا "، مضيفا:" مؤسسة حياة كريمة تعتبر الذراع التنموي للمبادرة الرئاسية".

وأكملت بثينة مصطفى :" نعمل في مجالات الدعم الطبي والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والدعم الغذائي "، مضيفة:" حياة كريمة رحلة كفاح كبيرة ووصلنا لـ 46 مليون مستفيد من مشروعات وبرامج حياة كريمة ".



ولفتت بثينة مصطفى :" المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري انتهت بفضل الله ونقوم بتوفير فرص تمكين مستدامة للفئات الأكثر احتياجا في القرى المطورة ".



وتابعت بثينة مصطفى :" نوفر قوافل تنموية وطبية شاملة متكاملة للفئات الأولى بالرعاية ".