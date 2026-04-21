البحر الأحمر.. انطلاق قافلة طبية شاملة بقرية أم الحويطات ضمن مبادرة حياة كريمة

انطلقت بمدينة سفاجا فعاليات قافلة طبية متكاملة بقرية أم الحويطات، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة”، وبالتعاون بين مديرية الشؤون الصحية ومحافظة البحر الأحمر، لتقديم خدمات صحية مجانية للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وتأتي القافلة تحت رعاية الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، وبمتابعة اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية للقرية، حيث تم الدفع بفريق طبي متخصص يضم نخبة من الأطباء في مختلف التخصصات.

وتشمل القافلة عدة تخصصات طبية، منها الأطفال، والباطنة، والجراحة، والأسنان، والنساء والتوليد، والعظام، وتنظيم الأسرة، بهدف توفير رعاية صحية شاملة تلبي احتياجات أهالي القرية.

ومن المقرر أن تستمر القافلة لمدة يومين، يتم خلالها توقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان، إلى جانب تقديم التوعية الصحية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي وتحسين جودة الحياة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة لتوسيع نطاق الخدمات الصحية والوصول بها إلى جميع المواطنين، خاصة في المناطق النائية، دعمًا لأهداف مبادرة “حياة كريمة” في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.