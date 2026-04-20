الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنشاء أول مركز شباب متكامل.. حياة كريمة تحول أحلام أهالي نهطاي إلى واقع بالغربية

إعلام مجلس الوزراء: بعد إنشاء أول مركز شباب متكامل بها .. "حياة كريمة" تغير وجه الحياة بقرية نهطاي بالغربية وتحول أحلام الشباب إلى واقع
إعلام مجلس الوزراء: بعد إنشاء أول مركز شباب متكامل بها .. "حياة كريمة" تغير وجه الحياة بقرية نهطاي بالغربية وتحول أحلام الشباب إلى واقع
أ ش أ

نجحت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في إحداث نقلة نوعية داخل الريف المصري، بعدما تحولت مشروعاتها إلى واقعٍ ملموس داخل القرى المستهدفة، وأسهمت في الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين، مع إيلاء اهتمام خاص بقطاع الشباب والرياضة باعتباره أحد أهم ركائز التنمية وبناء الإنسان.


وفي هذا الإطار، رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، خلال جولة ميدانية بقرية "نهطاي" بمحافظة الغربية، أحد أبرز ثمار المبادرة داخل القرية، والمتمثل في إنشاء أول مركز شباب متكامل، ليشكل إضافة حقيقية للبنية الخدمية، ومساحة جامعة لاكتشاف المواهب وصقل قدرات الشباب داخل القرية.


ومع وصول المبادرة إلى "نهطاي"، جاء إنشاء مركز الشباب المتكامل ليعكس توجهًا واضحًا نحو دعم الأنشطة الرياضية، حيث يضم ملعبًا لكرة القدم مجهزًا، إلى جانب إتاحة عدد من الأنشطة الرياضية المتنوعة، بما يتيح للشباب ممارسة مختلف الألعاب داخل قريتهم دون الحاجة إلى الانتقال خارجها، ويوفر بيئة آمنة ومتكاملة لاستثمار طاقاتهم وتنمية مهاراتهم.


وامتدت جهود "حياة كريمة" في قطاع الشباب والرياضة، حيث نجحت المبادرة في تنفيذ إجمالي 30 مشروعًا، تم تجهيزها وتشغيلها بالكامل داخل القرى المستهدفة بالمحافظة، بما يعزز من انتشار المنشآت الرياضية الحديثة، ويوفر بيئة مناسبة لاكتشاف المواهب ورعاية النشء في مختلف المراحل العمرية.


ولم تقتصر أعمال التطوير على قطاع الشباب والرياضة، بل شملت تنفيذ حزمة متكاملة من المشروعات الخدمية في مجالات التعليم والصحة والغاز الطبيعي والاتصالات ورصف الطرق، فضلًا عن إنشاء المجمعات الخدمية، بما يعكس رؤية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة داخل القرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأجرى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لقاءات مع عدد من شباب القرية، الذين أعربوا عن سعادتهم بإنشاء مركز الشباب المتكامل، مؤكدين أنه لبّى احتياجاتهم في ممارسة الأنشطة الرياضية داخل القرية بعد سنوات من الاعتماد على مراكز الشباب بالقرى المجاورة.


وأكد الأهالي والشباب أن ما تحقق داخل "نهطاي" من مشروعات خدمية وتنموية يعكس حجم التطوير الحقيقي على أرض الواقع، مشيدين بما توليه الدولة من اهتمام بتنمية الريف المصري، وتمكين الشباب، وتحقيق تنمية شاملة تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم.

ترشيحاتنا

منة شلبي

لبلبة وكريم عبد العزيز يساندان منة شلبي في جنازة والدها

اورمان الشرقية

تضامن الشرقية توزع 3100 قطعة ملابس على 200 مستفيدا بقرى الحسينية

ضياء العوضي

من هو ضياء العوضي؟.. معلومات عن الطبيب المثير للجدل وسبب وفاته

بالصور

شاهد.. 15 صورة من جنازة والد الفنانة منة شلبي بحضور نجوم الفن

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

لبلبة وكريم عبد العزيز يساندان منة شلبي في جنازة والدها

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

تضامن الشرقية توزع 3100 قطعة ملابس على 200 مستفيدا بقرى الحسينية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

نظام الطيبات ل ضياء العوضي .. ماذا يحدث للجسم عند الامتناع من تناول البيض

البيض
البيض
البيض

فيديو

سيد رجب

سيد رجب وأشرف زكي وهنادي مهني يصلون جنازة والد منة شلبي .. فيديو

منة شلبي

الحزن الشديد يسيطر علي منة شلبي خلال تشييع جثمان والدها

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة التعايش لطلبة أكاديمية الشرطة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة التعايش لطلبة أكاديمية الشرطة| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد