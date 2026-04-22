أخبار العالم

الصومال يتطلع للاستفادة من التجربة الفنلندية في التعليم والتكنولوجيا والحوكمة

مندوب الصومال يصافح رئيس فنلندا خلال زيارته الأمانة العامة
الديب أبوعلي

شارك سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، السفير علي عبدي أواري، اليوم الأربعاء، في لقاء المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية مع رئيس فنلندا ألكسندر ستوب، والذي نظمته الأمانة العامة للجامعة بمقرها، بحضور الأمين العام أحمد أبو الغيط.

وأكد السفير الصومالي في تصريح له، أهمية هذه الزيارة لتعزيز جسور التواصل والحوار بين الدول العربية وجمهورية فنلندا، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة في مجالات التنمية المستدامة، والتعليم، والابتكار.

الاستفادة من الخبرات الفنلندية في التعليم والتكنولوجيا

وأشار إلى أن اللقاء مثّل فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا حرص جمهورية الصومال الفيدرالية على دعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في المنطقة.

كما أشاد السفير الصومالي بالدور الذي تضطلع به جامعة الدول العربية في تعزيز العمل العربي المشترك وتنسيق المواقف مع الشركاء الدوليين، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تسهم في بناء شراكات فعّالة تخدم المصالح المشتركة وتدعم جهود التنمية والسلام.

وأضاف السفير الصومالي، أن جمهورية الصومال الفيدرالية تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز علاقاتها مع الدول الأوروبية، ومن بينها فنلندا، بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم جهود إعادة الإعمار وبناء المؤسسات، مشيرًا إلى تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات الفنلندية المتقدمة في مجالات التعليم والتكنولوجيا والحوكمة الرشيدة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الصومال مستمر في انتهاج سياسة خارجية قائمة على الانفتاح والتعاون والشراكة مع مختلف الدول، بما يعزز من حضوره الإقليمي والدولي، ويسهم في تحقيق تطلعات شعبه نحو التنمية والاستقرار والازدهار.

