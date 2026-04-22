16 لاعبا ولاعبة في قائمة منتخب رفع الأثقال ببطولة العالم للناشئين بالإسماعيلية

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لرفع الأثقال قائمة الفراعنة التي تستعد لخوض بطولة العالم للناشئين والناشئات لرفع الأثقال 2026، والمزمع انطلاقها في الإسماعيلية بداية من 2 مايو المقبل، وحتى 8 من الشهر ذاته.

واستقر الجهاز الفني علي ١٦ لاعبا ولاعبة ٨ بنات ، ٨ أولاد

وتضم قائمة منتخب الناشئين كل من، السيد علي عطية لاعب المؤسسة العسكرية بالإسكندرية، مواليد 2006، وزن 65 كجم، محمود متولي لاعب نادي الفرسان الفيوم مواليد 2007 وزن 71 كجم، إياد محمد لاعب المؤسسة العسكرية بالإسماعيلية مواليد 2007 وزن 71 كجم، عبدالرحمن حسين لاعب المشروع القومي مواليد 2007 وزن 79 كجم، علي عبد الراضي لاعب المؤسسة العسكرية بالإسماعيلية، مواليد 2009 وزن 79 كجم، مصطفى محمود بكري لاعب نادي كهرباء القاهرة مواليد 2007 وزن 88 كجم، مصطفى عبدالحي لاعب نادي 23 يوليو مواليد 2006 وزن 94 كجم، محمد مجدي لاعب مؤسسة هايكستب مواليد 2006 وزن +110 كجم.

بينما تضم قائمة منتخب الناشئات كل من، فاطمة عبدالنبي لاعبة المشروع القومي، مواليد 2011 وزن 48 كجم، بسمة جنيدي لاعبة المشروع القومي، مواليد 2009 وزن 53 كجم، ياسمين عبدالله لاعبة المؤسسة العسكرية بالإسماعيلية مواليد 2009 وزن 58 كجم، عبير محمد مصطفى لاعبة المشروع القومي مواليد 2008 وزن 69 كجم، أميرة محمد عبد الرحمن لاعبة الترسانة مواليد 2006 وزن 77 كجم، حنين السيد لاعبة المؤسسة العسكرية بالإسماعيلية مواليد 2007 وزن 77 كجم، رحمة أحمد لاعبة المشروع القومي مواليد 2006 وزن 86 كجم، شمس محمد لاعبة شباب ناصر مواليد 2006 مواليد +86 كجم..

وتواصل اللجنة المنظمة برئاسة محمد عبد المقصود عملها بكل قوة من اجل تنظيم بطولة عالم تليق بقيمة مصر