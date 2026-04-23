ملاكي تصطدم بموتوسيكل..إصابة 3 أشخاص في حادث مروري بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم، حيث اصطدمت ملاكي ودراجة نارية" بمنطقة كوبري الجامعة بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل، بمنطقة كوبري الجامعة ووجود مصابين.

إنتقل ضباط المباحث، وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كلا من: رضا محمد أحمد شعيشع، 48 عام، مقيم بهوت نبروه، مصاب كسر بالفك السفلي، كسر باليد اليسري، كسر مضاعف بالفخذ الأيمن.

السيد طاهر عبدالغني، 43 عاما مقيم ، نبروه، مصاب بكسور في القدمين.وأحمد طه السعيد، 44 عاما، مقيم نبروه، مصاب كسر بالقدم اليمني، كدمات متفرقة بالجسم .

تم نقل المصابين إلى المستشفي الدولي ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة