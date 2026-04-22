المتهم بقتـ.ـل عمته بالدقهلية: كانت طيبة معايا واتخلصت منها عشان متفضحنيش بعد ما سرقتها

قال المتهم بقتل عمته بقرية أبو ذكرى بمنية النصر بمحافظة الدقهلية أثناء محاكمته أمام مستأنف المنصورة: "مكنتش عاوز أموتها كنت محتاج فلوس وخفت تفضحنى قدام أهلي، وهى كانت طيبة معايا انا كان معايا 3 كمان اتفقنا على كل حاجة عشان تاخد الدهب وانا كتمت نفسها وهنا كملوا واخدنا الدهب والفلوس وهربنا".

وكان المحامى العام لنيابات شمال المنصورة الكلية، قد أحال كل من: محمود ا م ن 21 عامًا، طالب، ومقيم بقرية أبو ذكرى مركز منية النصر، وعبد المجيد ر. م

، 16 عامًا، طالب ومقيم بقرية كفر أبو ذكرى مركز منية النصر، ومحمد .م.أ محبوس، 23 عاما ، سائق، ومقيم بقرية كفر أبو ذكرى مركز منية النصر، ومحمد ر.ا محبوس، 21 عاما ، نجار مسلح، ومقيم بقرية كفر أبو ذكرى مركز منية النصر، ومحمد ر.م هارب، للمحاكمة الجنائية،

حيث إن المتهم الأول حتى الرابع، حال كون المتهم الثانى طفلًا جاوز سنه خمسة عشر عامًا ميلاديًا كاملًا، ولم يجاوز ثمانية عشر عامًا وقت ارتكاب الواقعة، قتلوا المجنى عليها نجيبة محمود محمد الباز، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وتحينوا فرصة تواجدها منفردة بمسكنها، وما أن ظفروا بها حتى توجهوا لمحل إقامتها، مستقلين توك وك قيادة المتهم الثالث، وقدم المتهمان الأول والثانى لداخل المسكن عن طريق السور، وما أن استشعرت بهما المجنى عليها حتى قاما بالتعدى عليها بالضرب، وتقييد يديها وقدميها بأدوات قفزان بلاستيكيان، أعقبه قيام المتهم الأول بكتم أنفاسها، حال تواجد كل من المتهمين الثالث والرابع بالقرب من مكان الواقعة، لتأمين المتهمين الأول والثانى حال ارتكاب الواقعة، قاصدين من ذلك إزهاق روحها،

وقررت الدائرة الثالثة المستأنفة بمحكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، تأجيل محاكمة 4 متهمين صادر بحق ثلاثة منهم حكم أول درجة بالإعدام شنقا، بعد تورط أحدهم بقتل عمته بمعاونة 3 من أصدقائه بقرية أبو ذكري مركز منية النصر إلى جلسة 13 يونيو المقبل للمرافعة.

وصدر القرار برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربينى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الله عبد الله مطاوع، والمستشار السيد عبده منصور، والمستشار محمد أحمد عبد الدايم، فى القضية رقم 6207 لسنة 2025 جنايات منية النصر، والمقيدة برقم 1733 لسنة 2025 كلى شمال المنصورة.