الدقهلية.. استئصال دقيق لورم ليفي بالثدي من خلال جرح تجميلي صغير بمستشفى السنبلاوين

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة الأورام بمستشفى السنبلاوين العام بمحافظة الدقهلية في إجراء عملية دقيقة لاستئصال ورم ليفي حميد بالثدي لمريضة تبلغ من العمر 15 عامًا.

وكانت المريضة قد حضرت إلى العيادة تعاني من وجود كتلة بالثدي الأيسر، وبالفحص الإكلينيكي تبين وجود كتلة يُشتبه في كونها ورمًا ليفيًا حميدًا (Fibroadenoma)، وتم إجراء أشعة تلفزيونية (سونار) على الثدي، والتي أكدت التشخيص دون وجود أي مؤشرات مقلقة، كما تم استكمال الفحوصات الطبية اللازمة قبل التدخل الجراحي.



حيث تم إجراء استئصال جراحي كامل للورم باستخدام شق تجميلي صغير حول الهالة (Circumareolar incision)، مع غلق الجرح بطريقة تجميلية دون الحاجة إلى تركيب درنقة جراحية، بما يحقق أفضل نتيجة وظيفية وجمالية للمريضة. كما تم إرسال العينة المستأصلة إلى قسم الباثولوجي لإجراء الفحص النسيجي والتأكد من التشخيص.

وقد خرجت المريضة من المستشفى بحالة عامة مستقرة، دون حدوث أي مضاعفات، مع استمرار المتابعة الطبية.

وضم الفريق الطبي الدكتور ياسر شرف، والدكتور أحمد وائل، والدكتورة سارة محمد، كما شارك في فريق التخدير الدكتور عبد الله، إلى جانب فريق التمريض ، وفني التخدير إبراهيم هاني.

و أعرب الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تقديره للفريق الطبي، مشيدًا بكفاءتهم في إجراء العمليات الدقيقة باستخدام أساليب حديثة تراعي الجوانب العلاجية والتجميلية، بما يعكس مستوى التطور في الخدمات الطبية المقدمة داخل مستشفيات المحافظة.