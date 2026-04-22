من بينهم رضيعة.. إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية

أصيب 5 أشخاص، بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وتوك توك على طريق بلقاس ـ ستامونى بمحافظة الدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكل بتوك بتوك وإصابة 5



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة كلٍ من:

علي أحمد السيد 35 عاما الخلالة بلقاس، كسر مضاعف بالساعد الايمن وجرح بالرأس.

شيماء ناجح أحمد 21 عاما بنزيف بالمخ، كسر بعظام الوجه.

أمل علي أحمد السيد عامين، بما بعد الارتجاج.

أمير أحمد السعيد 22 عاما، بما بعد الارتجاج جرح بالشفة العلوية 5 سم.

وأحمد عبد النبي شكر 36 عاما، بجروح قطعية بالوجه، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجميعهم مقيمو الخلالة ببلقاس، تم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .