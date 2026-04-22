من بينهم رضيعة.. إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية

أصيب 5 أشخاص، بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وتوك توك على طريق بلقاس ـ ستامونى بمحافظة الدقهلية.
تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكل بتوك بتوك وإصابة 5
انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة كلٍ من:
- علي أحمد السيد 35 عاما الخلالة بلقاس، كسر مضاعف بالساعد الايمن وجرح بالرأس.
- شيماء ناجح أحمد 21 عاما بنزيف بالمخ، كسر بعظام الوجه.
- أمل علي أحمد السيد عامين، بما بعد الارتجاج.
- أمير أحمد السعيد 22 عاما، بما بعد الارتجاج جرح بالشفة العلوية 5 سم.
- وأحمد عبد النبي شكر 36 عاما، بجروح قطعية بالوجه، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
وجميعهم مقيمو الخلالة ببلقاس، تم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .