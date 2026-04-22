إسكان النواب تناقش أزمة تأخر تنفيذ محطة مياه بالدقهلية بسبب الأوقاف

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب أحمد شلبى، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصري، بشأن عدم البدء في إنشاء محطة مياه الشرب ببعض القرى بمركز تمي الأمديد محافظة الدقهلية.

وقال النائب هشام الحصرى خلال استعراض طلب الإحاطة، أن الأهالي بقرى تمى الأمديد بالدقهلية يعانون من أزمة مياه الشرب بسبب تأخر إنشاء محطة مياه الشرب رغم إدراجها في موازنة ٢٦/٢٧

وتابع عضو مجلس النواب، أن السبب في التأخر في إنشاء المحطة، هو للأسف الشديد بطء هيئة الأوقاف في إجراءات تخصيص الأرض المخصصة لإنشاء مأخذ المياة الخاص بمحطة المياه ( ملك الهيئة)، ورغم التقدم إليها بطلب للاستبدال بشأن تلك المساحة، إلا أنها لم ترد علي خطاب الهيئة القومية لمياه الشرب في سعر استبدال الأرض المخصصة لمأخذ المياه.

وأكد الحصرى أن ذلك الموقف من هيئة الأوقاف من شأنه تعطيل تنفيذ مشروع قومى يخدم الأهالي ويوفر لهم خدمة مياه الشرب النظيفة.

وبدوره أكد نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، استعداد الهيئة للبدء في تنفيذ مشروع المحطة فور انتهاء اجراءات الاستبدال من جانب هيئة الأوقاف.

وهو ما أيده أيضا سكرتير عام محافظة الدقهلية، موضحا عدم ممانعتهم بل دعمهم للمشروع وأنهم في انتظار رد هيئة الأوقاف.

ووعد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس أحمد شلبى، بالتواصل مع هيئة الأوقاف باعتباره عضوا بمجلس إدارة الهيئة، لحسم الأمر قريبا، حتى يتم البدء في تنفيذ مشروع محطة المياه.